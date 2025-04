Juventus Femminile, Pasqua con scudetto. Bis di Girelli

La Juventus women vince contro il Milan e conquista il tricolore prima della fine del Campionato 2025.

Nel weekend di Pasqua arriva il sesto titolo consecutivo per la Juventus femminile. Le bianconere battono il Milan Women “in casa”, allo stadio Pozzo-La Marmora di Biella, e si laureano campionesse d’Italia con tre giornate d’anticipo rispetto alla fine del campionato di Serie A femminile.

La sintesi del match

È stata una partita tutto sommato equilibrata, sbloccata sul finire del primo tempo da un calcio di rigore trasformato da Cristiana Girelli. Il Milan, guidato da Suzanne Bakker, ha provato a reagire e a rendersi pericoloso, ma si è scontrato con la solidità della difesa bianconera, la scarsa precisione sotto porta e le ottime parate di Pauline Peyraud-Magnin.

All’inizio della ripresa è ancora Girelli a colpire, firmando la doppietta personale e il raddoppio della Juventus. A 34 anni, l’attaccante bianconera conferma il suo straordinario stato di forma e si conferma come una delle migliori marcatrici nei principali campionati europei.

Il ritmo resta alto fino alla fine: la Juve spinge, con Cantore vicina al terzo gol, ma il risultato resta sul 2-0.

Il trionfo bianconero

Con questo successo, la Juventus Women si aggiudica matematicamente lo scudetto 2024- 2025 a tre turni dalla conclusione del torneo. Un traguardo importante anche per Massimiliano Canzi, subentrato in panchina a Joe Montemurro (oggi tecnico del Lione femminile), che festeggia così il suo primo titolo alla guida delle bianconere.

La vera festa però è rimandata: l’appuntamento con i festeggiamenti ufficiali sarà all’Allianz Stadium, quando la Juve ospiterà l’Inter femminile che domani scendera in campo contro la Roma per difendere il secondo posto in classifica.

