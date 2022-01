Fiorentina femminile rosa: chi sono le giocatrici e quanto guadagnano

Fiorentina femminile rosa giocatrici 2022. Ecco chi sono le calciatrici della Fiorentina women. Formazione, ruoli, numeri di maglia e stipendi.

Fiorentina femminile. Le giocatrici della squadra viola, che milita nel campionato di Serie A women 2021-2022 si compone di diverse atlete di valore e di giocatrici che hanno confidenza con il gol, come dimostra la classifica marcatori femminile. Vediamo allora nel dettaglio chi sono, in che ruolo giocano e quanto guadagnano attualmente.

Fiorentina femminile 2022: ecco le giocatrici

Nel riportarvi i nomi delle calciatrici della squadra toscana, partiamo dal ruolo del portiere per poi passare a tutti gli altri.

Portieri

Katja Schroffenegger , italiana inossa la maglia numero 1

, italiana inossa la maglia numero 1 Sabrina Tasselli , nazionalità italiana e maglia numero 46

, nazionalità italiana e maglia numero 46 Federica Russo, numero 55 sulle spalle per lei.

Difensori

Federica Cafferata , italiana inodssa la maglia numero 77

, italiana inodssa la maglia numero 77 Giorgia Fortunati , difensore di nazionalità italiana, con la numero 83

, difensore di nazionalità italiana, con la numero 83 Darya Kravets , Ucraina con il numero 27

, Ucraina con il numero 27 Maria Paola Mazzoni , italiana che indossa la numero 2 della squadra viola

, italiana che indossa la numero 2 della squadra viola Isabel Pirriatore , numero di maglia 26 per lei

, numero di maglia 26 per lei Malin Sunde , norvegese maglia numero 4 della Fiorentina

, norvegese maglia numero 4 della Fiorentina Alice Tortelli, numero 5 e nazionalità italiana per lei

numero 5 e nazionalità italiana per lei Francesca Vitale , italiana con il numero 33

, italiana con il numero 33 Martina Zanoli , indossa la numero 3

, indossa la numero 3 Ranja Aronsson, svedese con la maglia numero 68 sulle spalle.

Centrocampiste

Michela Catena , italiana indossa la prestigiosa numero 10

, italiana indossa la prestigiosa numero 10 Veronica Boquete , centrocampista spagnolo, maglia numero 87

, centrocampista spagnolo, maglia numero 87 Stephanier Breitner , nazionalità tedesca e maglia numero 6 per lei

, nazionalità tedesca e maglia numero 6 per lei Serena Ceci , italiana numero di maglia 28

, italiana numero di maglia 28 Sarah Huchet , giocatrice francese maglia numero 23

, giocatrice francese maglia numero 23 Marta Mascarello , numero 12 per l’italiana

, numero 12 per l’italiana Claudia Neto , numero 7 per la portoghese

, numero 7 per la portoghese Valery Vigilucci, calciatrice italiana con la maglia numero 11.

Attaccanti

Sara Baldi , attaccante italiana maglia numero 22

, attaccante italiana maglia numero 22 Karin Lundin , attaccante di nazionalità svedese, con il numero 8

, attaccante di nazionalità svedese, con il numero 8 Margherita Monnecchi , giocatrice di nazionalità italiana numero 17

, giocatrice di nazionalità italiana numero 17 Daniela Sabatino , numero 9 per l’attaccante italiana

, numero 9 per l’attaccante italiana Danila Zazzera , numero 24 per lei

, numero 24 per lei Valentina Giacinti, attaccante italiana ex Milan femminile, numero 19.

Allenatore Fiorentina femminile 2022

Tutte queste calciatrici della Fiorentina women sono allenate da Patrizia Panico, allenatrice della squadra toscana nel campionato di Serie A 2021-2022. Il suo vice è Alfonso Iennaco.

Calciatrici della Fiorentina nella nazionale italiana

Fra le giocatrici della squadra toscana ce ne sono alcune spesso convocate dalla nazionale femminile italiana. In particolare le attaccanti Daniela Sabatino e Valentina Giacinti, con tante presenze e gol alle spalle con la maglia azzurra. Ma ci sono anche altre calciatrici convocate dalla CT Bertolini, come ad esempio Valery Vigilucci.

Diverse inoltre le ragazze straniere della squadra viola, che militano nelle rispettive nazionali.

Fiorentina femminile stipendio giocatrici

Dopo aver trattato l’argomento giocatrici che militano nella Fiorentina italiane e non, passiamo ora a quanto guadagnano queste atlete.

La premessa da fare è quella che, non essendo ancora riconosciute come professioniste, le giocatrici non possono sottoscrivere contratti, ma esclusivamente accordi privati. Ciò comporta l’obbligo di rinnovo ogni 12 mesi e un tetto allo stipendio annuo, pari a 30.658 € lordi, a cui possono aggiungersi dei rimborsi.

Per tali motivi, pur non avendo dati ufficiali al riguardo, è ipotizzabile che pure la calciatrice più pagata di questa squadra percepisca una somma compresa fra i 30.000 e i 40.000 euro. Chiaramente si tratta delle più note, molte di loro guadagneranno di meno. Ciò a riprova del gap ancora enorme che separa le calciatrici dai colleghi uomini, in termini economici.

Ma attenzione, perché con la riforma dello sport realizzata dal governo Draghi, dalla stagione 2022-2023 anche le giocatrici acquisiranno lo status di professioniste. Quindi potranno sottoscrivere contratti diversi, come avviene per il calcio maschile e quindi probabile che gli stipendi aumenteranno prossimamente. Almeno per le calciatrici più forti.

Queste le giocatrici della Fiorentina femminile 2022 e tutto quello che c’è da sapere sulla squadra toscana. Ma le news sul calcio donne non finiscono qui.

