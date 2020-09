Chi sono le giocatrici del Milan femminile? Scopriamo la rosa della squadra rossonera e quanto guadagnano le calciatrici del Milan donne in serie A.

Milan femminile, è una delle squadre di calcio femminile più forti del campionato italiano di Serie A. Per tale motivo le ragazze della squadra rossonera sono molto seguite e fra loro ce ne sono diverse che giocano per la nazionale italiana donne.

Ovviamente il club milanese annovera in rosa anche molte altre atlete, che lo rendono uno dei più competitivi in Italia. Scopriamo allora chi sono le giocatrici del Milan donne impegnate nel massimo campionato femminile 2020-21 e quanto guadagnano.

Chi sono le calciatrici del Milan femminile

Portieri

La porta del Milan femminile può contare su tre atlete: la slovacca Maria Korenciova, l’italiana Alessia Piazza e l’olandese Selena Babb.

Difesa

Per quanto riguarda la difesa rossonera, c’è una predominanza di calciatrici italiane. Si tratta in particolar modo di Laura Fusetti, Federica Rizza, Giorgia Spinelli, Linda Tucceri Cimini, Francesca Vitale e Maria Vittoria Nano (giovane promossa dalle allieve del Milan). Completa la rosa milanista in questo reparto la francese Laura Agard.

Centrocampo

A centrocampo le ragazze rossonere italiane sono: Claudia Mauri e Carolina Morleo. Le altre giocatrici in questo ruolo sono tutte straniere. A partire dalla sudafricana Refiloe Jane, poi ecco la slovena Dominika Conc, la bosniaca Lidija Kulis, la danese Caroline Rask, la tedesca Julia Simic e la scozzese Christy Grimshaw.

Attacco

Veniamo ora alle attaccanti del Milan. In questo reparto ci sono le italiane Valentina Bergamaschi, Miriam Longo, Deborah Salvatori Rinaldi, Sara Tamborini e la capitana Valentina Giacinti. Chiude il pacchetto offensivo delle rossonere l’inglese Natasha Dowie.

Questa la rosa del milan donne al completo agli ordini del mister Maurizio Ganz, grande ex attaccante del Milan maschile, oltre che di altre squadre italiane.

Le giocatrici del Milan convocate dalla nazionale italiana

Il contributo che il club rossonero fornisce alla nazionale italiana non è quantitativamente elevatissimo, ma lo è sicuramente a livello qualitativo. Infatti, spicca l’attaccante Valentina Giacinti, che nella scorsa stagione ha collezionato 9 gol nel campionato di serie A, prima che venisse bloccato causa emergenza covid.

La Giacinti è stabilmente fra le convocate con la maglia della nazionale azzurra. Inoltre ha partecipato all’ultimo mondiale disputato in Francia, collezionando diverse presenze e realizzando un gol nell’ottavo di finale contro la Cina, vinto dall’Italia femminile con il risultato di 2-0.

La capitana non è però l’unica rossonera presente in nazionale. Infatti, nell’ultima convocazione del ct Milena Bartolini, sono state convocate anche Laura Fusetti, Linda Tucceri Cimini e Valentina Bergamaschi.

Quanto guadagnano le calciatrici del Milan femminile

Detto di chi sono i componenti della rosa del Milan donne e di chi ha contribuito all’avventura con la nazionale azzurra, vediamo ora quanto guadagnano.

Partiamo dal presupposto che tutte le calciatrici in Italia non sono considerate delle professioniste, per tale motivo non possono firmare un contratto di questo tipo. Essendo dilettanti possono sottoscrivere solo accordi privati da rinnovare ogni anno. Inoltre, hanno un tetto salariale, pari a 30.658 € lordi l’anno, al quale bisogna aggiungere eventuali rimborsi.

Questo fa si che il guadagno delle giocatrici del Milan non possa discostarsi poi molto da tale somma. Magari potrà arrivare sui 40.000 € al massimo, fruendo di rimborsi ed eventuali bonus, ma difficilmente si andrà oltre.

Ovviamente ci sono poi altre possibili voci di guadagno, come ad esempio le campagne pubblicitarie, che possono riguardare le singole calciatrici. Ad esempio Valentina Giacinti è sponsorizzata dall’Adidas, il noto marchio di abbigliamento.

Ora non sappiamo quanto guadagni per questo, ma si tratta di una forma diversa di ricavo, seppur legata all’attività sportiva svolta nel Milan. Un discorso simile vale per le altre ragazze della squadra rossonera.

Bene, ora siamo giunti al termine di questo articolo su chi sono le giocatrici del Milan femminile. Nonostante la loro fama crescente resta una differenza di stipendio colossale rispetto ai colleghi uomini.