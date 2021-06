Inter femminile, chi sono le giocatrici e quanto guadagnano

Inter femminile rosa 2021 22. Ecco chi sono e quanto guadagnano le calciatrici dell’Inter Women.

Inter, anche nel calcio femminile la squadra nerazzurra è una delle più amate e competitive, dimostrando ancora una volta che la passione per lo sport non conosce distinzioni. Per questo è importante conoscere le giocatrici che compongono la formazione milanese.

Vediamo allora chi sono le calciatrici dell’Inter 2021-22, suddivise in base al ruolo, che ogni settimana scendono in campo nella serie a femminile.

Aggiornato al 30 giugno 2021

Le calciatrici dell’Inter femminile

I pali della porta nerazzurra sono difesi da tre italiane, la più esperta Chiara Marchitelli e le più giovani Roberta Aprile e Astrid Gilardi.

Per quanto riguarda la difesa è composta dalle italiane Beatrice Merlo, Laura Capucci, Roberta D’Adda, Francesca Quazzico e Caterina Fracaros. Ma anche dalla francese Martine Debever, dalla finlandese Anna Emilia e dalla giocatrice della Repubblica Ceca Eva Bartonova.

Nella zona mediana del campo l’Inter ha in rosa le italiane Lisa Alborghetti, Irene Santi, Martina Brustia, Sofia Colombo, Alice Regazzoli, Marta Teresa Pandini e Silvia Pisano. L’unica centrocampista di nazionalità straniera della squadra lombarda è la portoghese Andreia Alexandra Norton.

Eccoci poi all’attacco composto dalle italiane Gloria Marinelli, Eleonora Maria Goldoni, Stefania Tarenzi e Regina Elena Baresi. Completa il reparto offensivo la belga Ella Van Kerkhoven.

Infine, l’intera squadra è agli ordini di mister Attilio Sorbi, ex giocatore di Roma e Bologna fra le altre, ma anche e soprattutto allenatore dal 1994. Prima di approdare al club milanese Sorbi è stato per 2 stagioni il vice-allenatore della Nazionale italiana femminile, ricoprendo un ruolo importante anche lì.

Le giocatrici convocate in nazionale

Fra le giocatrici che fanno parte della rosa nerazzurra ce ne sono alcune convocate dalla nazionale di calcio italiana. In particolare l’attaccante Stefania Tarenzi, che ha partecipato anche alla fortunata spedizione azzurra al mondiale, la scorsa estate in Francia. La Tarenzi attualmente sta giocando le qualificazioni ad Euro 2021 con la maglia azzurra e in passato ha realizzato diverse reti.

Poi si segnalano anche le due giovani Sofia Colombo e Caterina Fracaros, che data la loro età (18 anni) sono state convocate e militano nella under 19 italiana.

Inoltre, le altre giocatrici convocate nelle rispettive nazionali, che giocano per le qualificazioni ad Euro 2021, sono: Eva Bartonova, Ella Van Kerkhoven e Anna Auvinen.

Lo stipendio delle giocatrici dell’Inter woman

Dopo aver parlato delle calciatrici che militano nell’Inter e aver approfondite quelle che partecipano alle spedizioni delle nazionali, vediamo ora quanto guadagnano le nerazzurre.

Le calciatrici non essendo ancora considerate professioniste, non hanno un contratto stipulato come avviene per gli uomini. Anche l’Inter non fa eccezione in questo e le sue giocatrici possono sottoscrivere solo accordi privati, da rinnovare ogni 12 mesi.

Tali accordi prevedono un tetto salariale di 30.658 € lordi l’anno, con la possibilità di aggiungere eventuali rimborsi. Dunque, facendo un calcolo sommario difficilmente le calciatrici interiste guadagnano più di 40.000 euro l’anno (e stiamo parlando delle più quotate).

Si tratta quindi di somme decisamente più basse rispetto ai colleghi uomini, anche se una cosa applicata a loro vale anche le calciatrici. Ossia la possibilità di sottoscrivere contratti di sponsorizzazione o di altro tipo, anche scollegati dal campo di calcio.

Per fare un esempio fra le nerazzurre, Regina Elena Baresi, oltre ad essere un’attaccante, svolge spesso il ruolo di opinionista sportivo in televisione. Non sappiamo quanto guadagni per questo, ma sicuramente si tratta di somme che aumentano i suoi introiti. Lo stesso discorso può valere per le sue compagne di squadra.

