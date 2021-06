L’ex allenatrice della Juventus woman ha accettato la proposta dell’Inter con un contratto pluriennale per aprire un nuovo ciclo. Ecco i motivi.

La voce circolava da alcuni giorni, praticamente da quando era diventato ufficiale che Rita Guarino non avrebbe proseguito il suo lavoro con la Juventus dopo quattro scudetti in quattro anni. L’ex allenatrice bianconera dalla prossima stagione allenerà l’Inter.

Rita Guarino perché scelto l’Inter

Non mancavano certo le offerte per Rita Guarino, che avrebbe potuto scegliere anche qualche panchina all’estero, o prendersi un anno sabbatico in attesa magari di occuparsi della Nazionale quando – stando ai si dice – Milena Bartolini dovrebbe lasciare il suo ruolo di CT azzurro.

La scelta dell’Inter diventa interessante per molti aspetti, sia per il tecnico che per il club. L’Inter sta incentivando il suo programma femminile e l’annuncio di un personaggio al top come Rita Guarino è indubbiamente molto interessante per tantissimi aspetti. Guarino, che quest’anno con la Juventus woman ha conquistato titolo e Supercoppa, avrà la possibilità di lavorare a un nuovo ciclo, ponendo le basi per un progetto ambizioso.

Da dove riparte l’Inter femminile

L’Inter femminile quest’anno chiude con un bilancio decisamente migliorabile. La squadra nerazzurra ha chiuso il campionato di Serie A all’ottavo posto, 41 punti sotto la Juve. Nerazzurre molto lontane anche dal Milan, seconda squadra in campionato e classificata per la prima volte qualificazioni di Champions League femminile.

L’Inter ha chiuso la stagione con sette vittorie e quattro pareggi in 22 gare, eliminata in Coppa Italia in semifinale dal Milan.

Il contratto con l’Inter è il secondo con una squadra di club per Rita Guarino che dopo avere esordito in panchina con la Nazionale Under 17 ha guidato solo ed esclusivamente la Juventus.

“Sarà molto stimolante questa nuova avventura – dichiara il tecnico confermando il contratto con il club nerazzurro – perché credo che l’Inter abbia grandi possibilità di crescita: per me è una sfida, perché significa mettersi completamente a disposizione per cercare, insieme alla Società, di crescere il più velocemente possibile”.

