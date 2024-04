Roma femminile, come e quando la squadra di Spugna vince il secondo scudetto. Calcoli, combinazioni e regolamento

La sesta giornata dei playoff della Serie A Femminile si apre con il big match tra Juventus e Inter per proseguire poi con Fiorentina-Sassuolo, decisiva per l’assegnazione del terzo posto riservato all’Italia in Champions League e con le due gare inserite nella poule salvezza, Sampdoria-Pomigliano e Napoli-Como in programma sabato.

La Roma femminile non gioca e rispetta quello che sarà il suo ultimo turno. Ma attende con molta ansia quello che sarà il match tra Juventus Women e Inter che potrebbe consegnarle il suo secondo titolo senza nemmeno scendere in campo. Vediamo perché…

La Roma vince il titolo se…

La Roma ha ancora molti rimpianti dopo la clamorosa occasione sprecata la settimana scorsa di festeggiare il titolo con cinque giornate di anticipo. Sarebbe bastata una vittoria al Viola Park contro la Fiorentina. Ma è arrivato solo un pareggio. E questo allunga ulteriormente i tempi.

Ci sono tuttavia due eventualità che consentirebbero alla Roma di festeggiare il suo secondo scudetto femminile indipendentemente dal fatto di scendere in campo o meno già venerdì sera. E sono una sconfitta o un pareggio della Juve. In entrambi i casi la Juventus, che oggi ha 11 punti di ritardo, non potrebbe più in alcun modo raggiungere la Roma anche vincendo le tre partite che ancora deve giocare, incluso lo scontro diretto in programma a Biella l’11 maggio.

Juve, già aritmeticamente ammessa alla prossima Champions League, che a questo punto dovrebbe fare i conti con la Fiorentina solo per difendere la piazza d’onore alle spalle della Roma. Che sarebbe in ogni caso irraggiungibile.

Roma femminile scudetto rinviato se la Juve vince

Da sottolineare che la Juventus non ha mai perso con l’Inter: cinque pareggi e quindici successi bianconeri nelle venti partite giocate fin qui. In caso di vittoria della Juve tutto sarebbe rinviato al prossimo turno, in programma il primo maggio, che vedrà a riposo proprio la squadra bianconera.

In quell’occasione la Roma avrebbe di nuovo il destino nelle proprie mani. Basterebbe una vittoria all’Enzo Ricci a Sassuolo per concretizzare il secondo titolo della Roma. In caso di ulteriore pareggio bisogna fare ricorso al NOIF, il documento di Norme Organizzative Interne della Federcalcio.

Se la Juve arrivasse al secondo turno a 53 e la Roma pareggiando a Sassuolo salisse a quota 62 i punti di distacco sarebbero nove. Il che, per ipotesi, significherebbe un arrivo potenzialmente a pari merito se la Roma perdesse le tre gare ancora in programma e la Juve invece le vincesse tutte, scontro diretto incluso. Solo in questo caso la Roma e la Juve sarebbero appaiate in termini di punti.

E in questo caso le carte federali dicono testualmente…

Nei Campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile, per la formazione delle

classifiche, in caso di parità di punteggio tra due o più squadre, si procede alla compilazione di una

graduatoria fra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine:

– dei punti conseguiti negli incontri diretti;

– a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;

– in caso di ulteriore parità, della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le

squadre interessate;

– in caso di ulteriore parità, della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;

– in caso di ulteriore parità, del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato.

Il regolamento non fa distinzione tra prima e seconda fase. E anche se la Juve vincesse la partita di ritorno del 18 maggio sarebbe comunque in netto svantaggio avendo a oggi perso tutti e tre gli scontri diretti giocati in Serie A. Il che significa che anche con un pareggio a Sassuolo la Roma sarebbe comunque campione. In ogni caso la vittoria del campionato passa dalla partita di Biella tra Juventus e Inter.