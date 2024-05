Conquistata la salvezza con largo margine Como e Milan sono in lizza per conquistare quella che molti anni fa i cronisti avrebbero definito la maglia grigia. Una sorta di contentino attribuito alle formazioni che, in particolare nella formula dei play off, arrivavano al primo posto del girone salvezza. La denominazione non era molto gratificante: regina dei poveri.

Milan e Como: chi sarà la regina dei poveri?

In realtà né il Milan né il Como possono essere definite squadre povere. La formazione rossonera, partita con molte ambizioni per un campionato di Serie A che aveva allestito nel tentativo di tornare dopo due anni di assenza alla Champions League, ha investito nel suo progetto femminile molte risorse. Pur se con maggiore parsimonia nel corso dell’ultima stagione. Una scelta che è stata palesemente bocciata dal campo. Mai il Milan si è posizionato così in basso nel massimo campionato femminile dalla riforma in poi.

Il Como, tra le nuove realtà del calcio femminile italiano, rappresenta sicuramente una delle più solide e interessanti. Tanto da avere attratto l’interesse il fondo americano Mercury13, vale a dire una delle realtà finanziarie più ambiziose coinvolte nella promozione dello sport al femminile. Concludere al primo posto il girone dei play off salvezza sembrerebbe insomma, una magra consolazione per entrambe. Considerando che anche il Como, dopo lo splendido girone di andata, aveva avuto la possibilità di accarezzare l’accesso alla pool scudetto.

Un primo posto ormai alla portata del Milan. Basta una vittoria contro un Como che si accontenterebbe comunque volentieri di una pur sempre brillante seconda posizione nel girone, che vale il settimo posto assoluto in campionato.

Da sottolineare che entrambe le squadre, peraltro, per numero di punti e gol segnati non hanno nulla da invidiare a Sassuolo e Inter, rispettivamente al quinto e quanto posto della poule scudetto. Come dire che, con pochi adeguamenti e qualche dettaglio, l’anno prossimo per accedere alla fascia alta della classifica potrebbero essere molte le formazioni coinvolte.

Milan-Como, precedenti e statistiche

Rispetto alla stracittadina tra Milan e Inter, una delle super-classiche del campionato femminile di serie A, il derby tra Milan e Como è una novità assoluta di queste due ultime stagioni che vede la squadra rossonera del tutto imbattuta. Tre i successi del Milan in due dei quali con l’anno nuovo, tra girone di ritorno e match di andata dei play off e due pareggi l’ultimo dei quali, sul campo di casa delle lariane a reti bianche lo scorso ottobre.

Il Milan ha nel Como uno dei suoi bersagli preferiti. Proprio la partita del 14 ottobre scorso è stata l’unica delle cinque sfide giocate fin qui a concludersi senza nemmeno un goal all’attivo per la formazione rossonera che, negli altri quattro sfide, ha sempre segnato non meno di tre gol. Il bottino complessivo è di ben 14 reti rossonere.

Tra tutte le squadre di Serie A Femminile il Milan e una di quelle che vanta la miglior striscia di risultati positivi in assoluto: ben sette partite utili di fila, sei delle quali vittorie, la cui serie si è interrotta solo la settimana scorsa con il pareggio di Torre del Greco contro il Pomigliano.

Solo la Roma è riuscita a fare di meglio nel corso degli ultimi due mesi di campionato. Il Milan ha raccolto ben 19 punti nelle ultime sette partite, tanti quanti la Roma. La cui imbattibilità in Serie A tuttavia è molto più lunga e risale al 20 gennaio scorso.

Milan-Como, come stanno le due squadre

Proseguendo un programma di rinnovamento che a breve dovrebbe concretizzarsi in un piano strategico in vista della prossima stagione, Davide Corti, il tecnico scelto per proseguire il progetto rossonero dopo l’esonero di Maurizio Ganz, sta valorizzando molte giocatrici arrivate da poco o che fino a oggi non avevano avuto molto spazio nel roster. La polacca Mesjasz la settimana scorsa si è tratta la soddisfazione di firmare non solo il suo primo gol ma anche la prima doppietta. Rubio Avila, reduce da un gravissimo infortunio, è stata una delle migliori in assoluto confezionando anche un assist. Ijeh si conferma un elemento di estremo valore e prospettiva, sempre nel vivo di ogni azione offensiva di un certo pericolo. In queste ultime tre partite potrebbe poi esserci più spazio per prospetti di sicuro interesse: su tutti quello di Giorgia Arrigoni, vent’anni, fino ad oggi impegnata soprattutto con la primavera.

Milan-Como, il nostro pronostico

Senza nulla togliere agli ottimi risultati nel breve periodo del Como che con pieno merito può piazzarsi immediatamente alle spalle delle rossonere nel gironcino salvezza della Serie A femminile, i favori del pronostico sono tutti per il Milan che punta a chiudere in battuto i playoff togliendosi magari la soddisfazione di realizzare più punti dell’Inter, in caso quasi paradossale secondo la dinamica e il format del campionato.

PRONOSTICO MILAN-COMO 1