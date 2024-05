Non finirà qui il campionato del Napoli, non con questo derby contro il Pomigliano che fino a pochi giorni fa poteva risultare di attualità drammatica e che oggi, invece, è solo colmo di rimpianti. Soprattutto per le Pantere, retrocesse irrimediabilmente la settimana scorsa dopo la sconfitta di Como.

Il Napoli e lo spareggio salvezza

Per la formazione allenata da Biagio Seno questo ultimo turno del campionato di Serie A femminile diventa in realtà un capitolo fondamentale sulla strada verso un test ancora più drammatico, quello che potrebbe significare la salvezza: lo spareggio contro la seconda classificata del campionato di Serie B.

Il Napoli ancora non conosce quale sarà la sua avversaria anche se, verosimilmente, tutto fa pensare che questa possa essere la Ternana alla quale nell’ultimo turno del campionato cadetto, in trasferta sul campo del San Marino già sicuro della salvezza, basterà un solo punto per conquistare la grande chance della promozione. Solo il Parma a aritmeticamente ancora la possibilità di agganciare il secondo posto: ma la squadra Ducale dovrebbe vincere a Formello contro la Lazio, che festeggerà la promozione, sperando che la Ternana perda la sua partita decisiva. In questo modo con Ternana e Parma a pari punti la squadra emiliana sarebbe favorita da un miglior risultato negli scontri diretti, due vittorie.

In attesa che le due sfide vengano calendarizzate il regolamento del campionato ha già stabilito tempi e modi di questa doppia sfida. La prima in casa della formazione di Serie B, la seconda in casa del Napoli, e dunque certamente a Cercola. La squadra che avrà segnato più gol al termine della doppia sfida giocherà il prossimo campionato in Serie A: e in caso di doppio pareggio, o di una vittoria per parte con lo stesso scarto di reti, si ricorrerà a tempi supplementari e calci di rigore.

Napoli-Pomigliano, dove vederla

Match : Napoli vs Pomigliano

: Napoli vs Pomigliano Data : 19 maggio 2024

: 19 maggio 2024 Ora partita : 12:30

: 12:30 Dove si gioca : Stadio Giuseppe Piccolo – Cercola (Napoli)

: Stadio Giuseppe Piccolo – Cercola (Napoli) Come vederla: Dazn per tutti gli abbonati

Napoli-Pomigliano formazioni

Inutile sottolineare che la partita del Pomigliano sarà un mesto addio al massimo campionato che la formazione campana ha onorato, non senza difficoltà ma anche con tanta ostinazione per le ultime quattro stagioni. Resta adesso da capire quale sarà il progetto del club di fronte a una retrocessione che rende ancora più difficile la situazione di una società che negli anni, giocando lontano dalle proprie radici e con forti problematiche di carattere finanziario, ha dovuto affrontare un gran numero di problemi.

Napoli che, dal canto suo, sfrutterà nel modo migliore questa sfida per preparare al meglio lo spareggio, indipendentemente dall’avversaria che dovrà affrontare. Fondamentale per la squadra di Biagio Seno, nella quale sarà ancora una volta assente Marija Banusic che deve scontare il suo secondo turno di squalifica dopo l’espulsione di Genova, sarà evitare qualsiasi conseguenza di carattere disciplinare e gestire le forze nel modo migliore in vista di 180 minuti che si annunciano di peso drammatico.

Statistiche e precedenti

Il derby del Sud, l’unico del campionato di Serie A, ma se ci pensiamo l’unico in tutto il calcio femminile che conta perché in Serie B le squadre più a sud sono RES Roma e Lazio, è andato in scena fino ad oggi solo cinque volte. Due nel campionato 2021-22 con altrettante vittorie del Pomigliano: al termine di quella stagione il Napoli retrocesse. Altri tre precedenti ovviamente nel corso di questa stagione con un bilancio di quasi perfetto equilibrio. Una vittoria del Pomigliano nel girone d’andata, successo del Napoli, in casa, in quello di ritorno della regular season e un pareggio nella prima delle due sfide dei play off il 21 aprile scorso. Un match che ha avuto poi un peso decisivo nella sentenza di retrocessione del Pomigliano che nel frattempo era andato in debito di punti e avrebbe dovuto vincere per ridurre il gap sulla diretta avversaria.

Napoli-Pomigliano, il nostro pronostico

Da un punto di vista di motivazioni e facile immaginare che sia il Napoli ad avere qualcosa di più da dire e da dare in questa partita, anche in considerazione della tesissima sfida spareggio che chiuderà definitivamente la stagione del calcio femminile italiano insieme alla finale di Coppa Italia tra Roma e Fiorentina in programma venerdì sera a Cesena. Proprio in considerazione di queste motivazioni i favori del pronostico vanno alla squadra ospite.

PRONOSTICO POMIGLIANO-NAPOLI 2