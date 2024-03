Sabato 30 marzo ore 18. Terza giornata della poule salvezza, il Milan affronta il Como e punta a una vittoria che potrebbe anche significare salvezza con larghissimo anticipo. Ma la società lariana andrà in panchina senza Marco Bruzzano, esonerato dall’incarico poche ore prima del match.

Como-Milan, dove vederla

Dove si gioca: Stadio Ferruccio Trabattoni – Seregno (MB)

Come vederla: Dazn per tutti gli abbonati

Perché il Milan potrebbe essere già salvo

Tutto dipende non solo dal risultato dello scontro diretto di Seregno ma anche dalla partita che la Sampdoria affronta a Cercola contro il Napoli. Se la Samp dovesse vincere, considerando che il Pomigliano riposa, entrambe le squadre campane resterebbero ferme in classifica: il Napoli a 7 punti e il Pomigliano a 6.

Il Milan femminile, che ha già osservato il suo turno di riposo salirebbe a quota 27 con sei giornate ancora da giocare. Tante quante ne dovrebbe giocare il Napoli che con 18 punti a disposizione e venti da recuperare non potrebbe più rimontare un divario che prima ancora dell’inizio di questa post season era gigantesco. Con la vittoria della Samp, blucerchiate salve. E in questo caso se il Milan dovesse vincere, salva aritmeticamente anche la squadra rossonera.

Como-Milan, i precedenti e le statistiche

Pochi i precedenti tra Como e Milan con la squadra rossonera imbattuta, due vittorie e altrettanti pareggi nelle quattro partite giocate fin qui considerando le ultime due stagioni, le uniche nel corso delle quali le due squadre si sono affrontate.

Il Milan ha battuto di misura il Como nella partita di ritorno della regular season giocata a gennaio. Era il 22 gennaio: il Milan conquisto la sua prima vittoria dopo tre mesi di astinenza salvandosi in modo rocambolesco nonostante un iniziale vantaggio di tre gol grazie a una doppietta di Staskova. Il Como con due gol nel finale rischiò addirittura di acciuffare un clamoroso pareggio. Nei due precedenti al Trabattoni un pareggio e una netta vittoria rossonera.

Il Como esonera Marco Bruzzano

Con un comunicato stampa di poche righe diffuso 24 ore prima del match, il Como ha annunciato l’esonero di Marco Bruzzano. Il tecnico, vice allenatore alle spalle di De La Fuente nell’anno della promozione in Serie A e della salvezza dello corso anno, era stato promosso alla prima squadra all’inizio di questa stagione. Il Como era partito fortissimo arrivando stabilmente nella parte alta della classifica, in corsa per la poule scudetto prima che nel girone di ritorno un calo di rendimento improvviso ridimensionasse gli obiettivi. Il Como è comunque a un passo dalla salvezza aritmetica: la stagione sarà conclusa da Stefano Maccoppi in attesa di quella che dovrebbe essere la nomina di un nuovo tecnico per la prossima stagione.

Como-Milan, il nostro pronostico

Momento non facile in casa Como considerando anche l’esonero di Marco Bruzzano, una squadra che nelle prime due uscite di questa post season ha conquistato solo un pareggio interno contro il Napoli seguito dalla sconfitta di sabato scorso a Genova contro la Sampdoria. L’unica vittoria nelle ultime cinque partite è stata quella ottenuta in sofferenza e di misura a Pomigliano. Nelle ultime 14 partite il Como ha conquistato due sole vittorie accusando ben nove sconfitte. Pronostico obbligatoriamente appoggiato su un vittoria esterna del Milan.

PRONOSTICO COMO-MILAN 2