Napoli Sampdoria, Serie A femminile poule salvezza 2023 2024, data e orario partita in streaming. Formazioni e notizie.

La partita fra Napoli e Sampdoria femminile apre la terza giornata di Poule salvezza del campionato di Calcio Femminile Serie A eBay. Calcio d’inizio: sabato 30 marzo 2024, ore 12.30 allo stadio di Cercola.

Dove vedere Napoli Sampdoria

La partita sarà visibile solo in streaming su DAZN, la Rai per questo turno manda in onda la sfida tra Inter Femminile e la capolista AS Roma. Quindi per seguire la trasferta delle blucerchiate in Campania, bisogna pagare l’abbonamento a questa piattaforma streaming sportivo.

Vediamo quali sono le probabili formazioni i precedenti, statistiche e ultime news tra campane e doriane.

Napoli Sampdoria femminile: classifica

La Sampdoria è a 24 punti nella poule salvezza, praticamente ad un passo dalla meta per garantire la permanenza in A della squadra blucerchiata. Diversa è la situazione del Napoli Calcio femminile. Tra regular season e poule salvezza la formazione di Biagio Seno ha solo 7 punti ed è penultima in classifica. Ma mantenendo l’attuale posizione riuscirebbe almeno a giocare lo spareggio salvezza contro la 2a classificata in Serie B, senza quindi retrocedere subito in cadetteria.

Napoli femminile Samp formazioni

Le partenopee tornano in campo dopo un turno di riposto, ma nella prima giornata della post season hanno ottenuto un pareggio. Per provare a ottenere un nuovo risultato positivo, l’allenatore Biagio Seno punterà sulla giocatrice più in forma della Squadra: Del Estal, supportata in attacco da Banusic, secondo le ultime news.

La Samp di mister Mango è reduce dalla vittoria contro il Como, con le calciatrici che hanno dimostrato un ottimo stato di forma. Per questo è probabile la conferma della formazione già titolare nell’ultimo turno, ovvero (modulo 4-3-3): Tampieri, De Rita, Re, Pisani, Oliviero, Schatzer, Benoit, Giordano, Cuschieri, Della Peruta, Baldi.

Il nostro pronostico su Napoli vs Sampdoria

Questa partita si preannuncia equilibrata, non a caso l’ultimo precedente fra le due squadre, giocato a gennaio 2024, è finito in pareggio. Inoltre la squadra azzurre ultimamente è in ripresa, dopo aver superato il Pomigliano in classifica.

Tuttavia lo stato di forma attuale della Samp women (2 vittorie su 2 durante la poule salvezza) fanno pendere la bilancia del pronostico in favore della squadra ligure, che dovrebbe vincere, salvo sorprese.

Pronostico Napoli Sampdoria: 2