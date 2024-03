Inter-Roma è la prima partita del 3° turno di poule scudetto. Si gioca in anticipo rispetto al solito, infatti il calcio d’inizio è previsto venerdì 29 marzo 2024 alle ore 18:30, visto che la domenica di Pasqua non ci sono eventi. In questo incontro di calcio femminile sono in palio punti importanti: per le nerazzurre in ottica Champions, per le giallorosse in chiave scudetto. Il possibile risultato quindi è incerto.

Inter-Roma femminile in diretta Tv

L’Inter scende in campo contro la Roma nel suo stadio: l’Arena Civica di Milano. L’incontro si può guardare gratis in tv su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre). Sarà inoltre visibile in diretta streaming su Raiplay free per tutti. Mentre la diretta su Dazn è per i soli abbonati. Gratis sono invece i biglietti per assistere al match nell’impianto di casa della squadra nerazzurra.

Formazioni Inter-Roma femminile

L’AS Roma è reduce dalla convincente vittoria contro il Sassuolo che l’ha portata a +10 sulla Juventus in classifica. Motivo per il quale mister Alessandro Spugna potrebbe confermare gran parte della formazione che ha ben figurato nell’ultimo turno. Di conseguenza il probabile 11 titolare delle giallorosse è: (modulo 4-3-3) Ceasar; Bartoli, Linari, Minami, Sonstevold, Giugliano, Kumagai, Greggi; Viens, Giacinti, Haavi.

Discorso simile per le giocatrici dell’Inter che hanno battuto agevolmente la Fiorentina nella precedente giornata. E’ quindi ipotizzabile una conferma delle calciatrici andate in gol nell’ultimo match: Magull, Serturini, Bonfantini, ma anche di tutte le altre, salvo sorprese. Ecco la probabile formazione interista: (modulo 4-3-3) Durante, Thøgersen, Fordos, Bowen, Robustellini, Milinkovic, Csiszar, Magull, Bonfantini, Cambiaghi, Serturini.

I precedenti fra Inter women e Roma

L’ultima volta che le due squadre si sono affrontante a Milano, ha vinto l’Inter sorprendendo tutti. Ma sempre in questa stagione nella partita al Tre Fontane la Roma ha ottenuto i 3 punti. In generale le statistiche sono nettamente favorevoli alle capitoline, che hanno ottenuto 8 vittorie negli 11 precedenti fra le due formazioni. 2 invece i successi interisti e un solo pareggio nei restanti precedenti disputati nel massimo campionato di calcio donne.

Il pronostico su Inter-Roma women

La formazione allenata da Rita Guarino è l’unica che fino a questo momento è riuscita a battere le campionesse d’Italia in Serie a eBay 2023-24. Inoltre dall’inizio della poule scudetto le nerazzurre sono apparse in ottima forma, ottenendo un pareggio spettacolare con la Juve e una vittoria con la Fiorentina.

Le lupacchiotte restano comunque l’avversario più forte del campionato, ma a nostro avviso ci sono i presupposti perché questa volta il risultato non sia la solita scontata vittoria giallorossa. Quindi prevediamo una doppia chance: vittoria nerazzurra o più probabilmente pareggio.

Pronostico Inter vs AS Roma: 1X