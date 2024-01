Se la battuta d’arresto in Coppa Italia contro il Napoli aveva fatto riflettere, quella in casa contro l’Inter è un vero e proprio campanello d’allarme per la Roma campione d’Italia che subisce la sua prima sconfitta in campionato dopo dodici vittorie consecutive.

Protagonista dell’impresa l’Inter femminile che non vinceva in Serie A da due mesi, e dunque dal derby contro il Milan.

Inter-Roma 2-0

C’era grande attesa per questa partita proprio in considerazione di quella che era stata la quarta sconfitta stagionale delle giallorosse. Ma anche per l’esordio in campionato di Lina Magull, riconfermata nel centrocampo dell’Inter. Esordio anche per Anja Sønstevold appena arrivata alla Roma proprio dal roster nerazzurro. Una formazione al gran completo quella di Spugna, teso anche a preparare la sfida di Champions League di mercoledì sera al Tre Fontane contro il Bayern Monaco.

La Roma parte meglio e ha anche un paio di buone occasioni, ma non le sfrutta: Giacinti conclude bene, ma fuori dallo specchio della porta, poi è Viens a cercare spazio, ma la canadese viene controllata con efficacia. L’Inter è attenta a non scoprirsi anche quando riparte in contropiede anche perché la Roma nelle ripartenze è davvero molto efficace.

In un momento di estremo equilibrio al 31’ l’Inter: assist perfetto di Thogersen per Agnese Bonfantini che scappa al controllo della difesa e insacca con splendida scelta di tempo.

Roma colta sul vivo, affaticata e forse anche un po’ innervosita: fatica a mantenere lucidità la squadra giallorossa. Ma in una partita copia-carbone di quella persa in Coppa la squadra finisce per crollare nella ripresa.

Nonostante un gran numero di azioni, di calci piazzati e di calci d’angolo la Roma si conferma spuntata: un episodio controverso, un fallo non fischiato su Viens, rende la squadra ulteriormente nervosa. Bartoli in panchina viene espulsa seguita poco dopo dal secondo di Spugna.

Gli ingressi di Latorre prima e di Feiersinger e Glionna poi spingono ulteriormente la Roma in avanti. Ma senza concretezza. In una mischia furibonda a tre minuti dal termine Giugliano mette sul fondo la palla del pareggio. Un errore clamoroso: che l’Inter punisce subito dopo con Polli, al secondo gol in due partite, che imbuca una difesa della Roma completamente bilanciata e insacca il raddoppio.

In Classifica

Per la Roma il primo posto non è in pericolo: ma si tratta della prima sconfitta in Serie A, la quinta in poco più di un mese considerando anche le battute di arresto in Coppa Italia, Champions League e Supercoppa. Un vero e proprio black out per la squadra di Alessandro Spugna che non aveva mai dovuto affrontare un periodo nero di questo spessore.

La Juventus, impegnata domani a Sassuolo potrebbe adesso ridurre a tre sole lunghezze il suo svantaggio. Mentre l’Inter accorcia un gap, comunque ampio, sulla Fiorentina nella sua corsa al terzo posto in classifica, con la Viola che ospita il Pomigliano.