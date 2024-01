La partita più interessante della domenica di Serie A donne è Sassuolo-Juve femminile. L’incontro si gioca alle ore 15:00 sul campo delle neroverdi in cerca di punti per risalire la classifica, ma se c’è una squadra che deve vincere assolutamente è quella bianconera, se vuole restare in lotta per lo scudetto. Fatte queste premesse vediamo orario, diretta e previsioni su questo match.

Sassuolo-Juve femminile come vederla

Partita: Sassuolo vs Juventus

Sassuolo vs Juventus Data: 21 gennaio 2024

21 gennaio 2024 Calcio d’inizio: ore 15:00

ore 15:00 Dove si gioca : Stadio Enzo Ricci

: Stadio Enzo Ricci Come vederla in streaming: su Dazn

L’incontro sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn, quindi esclusivamente a pagamento. I tifosi della vecchia signora e della squadra emiliana non potranno seguire l’incontro gratis in Tv questa volta. Gratuito è invece il nostro canale dsw calcio femminile, di cui vi proponiamo il video con tutte le partite di Serie A.

Ultime news Juventus e Sassuolo femminile

Tornando al match Sassuolo-Juventus femminile, le bianconere reduci dalla vittoria in Coppa Italia contro la Samp non possono sbagliare in campionato. Sei punti di distanza dalla Roma capolista sono tanti e costringono le ragazze di Montemurro a vincere più partite possibili per restare ancora nella corsa che porta al tricolore. A partire proprio da questo incontro col Sassuolo.

Le neroverdi in questa stagione calcistica hanno avuto più problemi rispetto al campionato precedente. Non a caso nelle ultime 5 partite in casa hanno collezionato solo sconfitte, inclusa l’ultima in Coppa Italia contro il Milan women. Tuttavia restano una squadra insidiosa, che le calciatrici allenate da Montemurro faranno bene a non sottovalutare.

Precedenti Sassuolo-Juve femminile

I precedenti indicano le bianconere vincenti in ben 10 confronti rispetto ai 14 totali giocati in campionato. Per il resto sono stati solo pareggi fra le due formazioni, il che vuol dire che l’UC Sassuolo non ha mai vinto contro la vecchia signora. Difficile pensare che la prima vittoria arrivi questa volta, ma certe volte la statistica viene smentita dal campo.

Il pronostico di Sassuolo Juventus

Sulla base di classifica e risultati ci sono ben pochi dubbi su chi sia la favorita di questa partita: la Juve woman. Quest’anno però le bianconere hanno alternato grandi vittorie, anche a sconfitte sorprendenti come quella contro la Samp in Serie A. Tuttavia non crediamo le che le giocatrici di Montemurro possano commettere gli stessi errori del passato snobbando l’avversario. Per questo la nostra previsione è quella di una vittoria della squadra in trasferta.

Pronostico Sassuolo-Juve femminile: 2

