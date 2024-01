Sampdoria-Napoli la prima partita del 13esimo turno di Serie A Femminile 2024, propone una storia incredibile. Le blucerchiate, iscritte all’ultimo istante a un campionato che avrebbe dovuto vederle escluse, sono vicine al sogno di prendere parte alla poule scudetto. Una vittoria infatti potrebbe portarle al 4° o 5° posto in classifica. Ma anche il Napoli deve vincere, ecco allora cosa aspettarsi dal match.

Dove vedere Sampdoria-Napoli

In sintesi ecco tutte le informazioni per vedere in diretta la partita tra Samp femminile e Napoli women:

Partita: Sampdoria-Napoli

Sampdoria-Napoli Data: 20 gennaio 2024

20 gennaio 2024 Calcio d’inizio: ore 12:30

ore 12:30 Dove si gioca : Stadio Sciorba di Genova

: Stadio Sciorba di Genova Come vederla in streaming: su Dazn

La partita in programmazione televisiva per questo turno di Serie A femminile sarà il derby tra Milan e Como. La sfida di Genova sarà disponibile in streaming solo per gli abbonati a Dazn.

Sampdoria-Napoli, ultime sulle squadre

É tutto sommato davvero un bel momento per entrambe le formazioni, anche se qualche distinguo è necessario. La Samp in campionato è lanciatissima da due vittorie consecutive e tre partite utili che hanno fruttato sette punti posizionando la squadra allenata da Salvatore Mango in rotta di intercettazione per la parte sinistra della classifica.

La sconfitta di Coppa Italia subita mercoledì dalla Juventus non è certo un dramma per una squadra in questo momento è concentrata sul proprio futuro e che ha approfittato del turno dei quarti di finale anche per inserire numerose novità arrivate con il mercato: Talia e Torri DellaPeruta, Brustia, Nagy.

Il Napoli femminile dal canto suo arriva da una settimana straordinaria, culminata con l’imprevedibile vittoria sulla Roma in coppa, un successo che ribadisce il lento processo di crescita di una squadra che, tuttavia, in campionato non può permettersi di perdere altri punti. Napoli ormai è costretto a fare la corsa sul Pomigliano per puntare alla salvezza e dunque proteso allo scontro diretto nel derby del 14 febbraio. Ma un risultato utile a Genova sarebbe oro per una formazione che ha un estremo bisogno di continuità oltreché di risultati.

Sampdoria vs Napoli donne i precedenti

Nella gara di andata giocata a Cercola il 14 ottobre, vittoria esterna della Sampdoria con due gol nel primo tempo firmati da De e Rita e Giordano. Era il primo successo di una squadra che a poco a poco stava ponendo le basi su quella che sarebbe stata la splendida rincorsa che oggi porta le blucerchiate al cospetto di una clamorosa opportunità: vincere ancora sperando in una caduta del Como, impegnato a Milano, e dell’Inter che ospita la Roma, per arrivare addirittura ad agganciare il quarto posto in classifica. Tre soli precedenti tra le due squadre che vedono la Sampdoria sempre vincente senza aver mai subito gol.

Di seguito la presentazione di tutti i match della 13esima di Serie A donne tratta dal nostro canale video su Youtube.

Sampdoria-Napoli, il nostro pronostico

Senza nulla togliere al Napoli che francamente si è rivelato impressionante contro la Roma in Coppa Italia il pronostico cade inevitabilmente dalla parte delle bruciacchiate. La Samp può proseguire il suo momento magico con una vittoria che, se ottenuta, cambierebbe in modo definitivo quelle che sono le prospettive di una squadra che si sta facendo, con pieno merito, sempre più ambiziosa.

Pronostico Sampdoria-Napoli: 1