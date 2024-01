La vittoria di Coppa Italia maturata a Sassuolo ha rappresentato una vera boccata d’ossigeno per il Milan femminile che tuttavia deve rilanciarsi in campionato, andando al di là di una classifica fino a questo momento davvero negativa.

Il Milan non vince da ottobre scorso, Corti ha visto progressi nel gioco della squadra ma ha raccolto un solo punto nelle ultime quattro partite.

Quando vedere Milan-Como

Partita in chiaro su RAI Play, l’unica in diretta televisiva di questo 13esimo turno, ma in posticipo. Lunedì pomeriggio alle ore 18.

Partita: Milan-Como Women

Milan-Como Women Data: 22 gennaio 2024

22 gennaio 2024 Calcio d’inizio: ore 18:00

ore 18:00 Dove si gioca : Vismara Puma House of Football

: Vismara Puma House of Football Come vederla in TV : in diretta su RAI Play

: in diretta su RAI Play Come vederla in streaming: su Dazn

Milan-Como, ultime notizie sulle due squadre

Il ritorno al gol di Dubcova, che non segnava in Serie A dal settembre 2022, e la prima partita senza subire gol, sono indubbiamente ottime notizie per la squadra rossonera che tuttavia non può basarsi sulle indicazioni del match di Coppa Italia e ha bisogno, e subito, di punti. Anche vincendo, e pur recuperando tre punti sul Como, il Milan non riuscirebbe a rientrare nella parte sinistra della classifica. Ma sarebbe un primo segnale di salute della squadra rossonera dopo tre mesi estremamente complicati.

Il Milan non ha ancora effettuato operazioni in entrata sul mercato. Como dal canto suo non meno in difficoltà delle rossonere: la squadra lariana è incappata in una striscia di risultati pesanti, due soli punti nelle ultime sette partite di campionato sei delle quali senza nemmeno un gol all’attivo.

Milan-Como, il nostro pronostico

Eccezion fatta per il Napoli – che non ha mai vinto nemmeno una volta in questa stagione di Serie A – si affrontano le due squadre alle prese con il più lungo periodo di astinenza da vittorie. Ma i segnali che il Milan ha offerto nelle ultime uscite, anche quelle condizionate da sconfitte, sono sembrati incoraggianti. Pronostico favorevole alle padrone di casa che con il Como non hanno mai perso, una vittoria e due pareggi. Incluso quello a reti bianche nel girone d’andata.

Pronostico Milan-Como: 1