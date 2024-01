A distanza di quasi tre mesi dalla sua ultima vittoria in campionato, finalmente capace di mantenere inviolata la propria porta dopo otto partite in cui subiva dei gol, il Milan dà un importante segnale di ripresa nella propria stagione andando a vincere nettamente la gara d’andata dei quarti di finale di Coppa Italia femminile.

Decisiva Kamila Dubcova che segna tre gol e sblocca i delicati meccanismi offensivi della squadra di Corti.

Sassuolo-Milan 0-3

Un successo importante che in qualche modo dà un segnale concreto anche sotto l’aspetto dei risultati rispetto a quelli che erano sembrati segnali di ripresa da parte della squadra rossonera, in pesantissima crisi di risultati da oltre tre mesi.

Il fatto che i tre gol non arrivino da un’attaccante, e il Milan ne schierava ben tre, ma dalla centrocampista ceca dice molto. Ma la prestazione della squadra che arrivava a questi quarti di finale da un momento davvero difficilissimo è stata sicuramente significativa.

Per Corti è la prima vittoria sulla panchina rossonera.

Dopo due minuti il Milan è già in vantaggio con un bel colpo di testa di Dubcova che mette a frutto uno splendido spunto di Laurent, molto brava nel liberarsi e crossare dal fondo. Un bel modo di festeggiare il suo 25esimo compleanno, appena scaduto.

Al 25’ Dubcova trova il raddoppio grazie a un maldestro errore di Lonni che nel tentativo di rinviare consegna il pallone sul piede della sua avversaria che, venti metri palla al piede, scaraventa un gran sinistro sotto la traversa: imparabile. Pesante l’errore di Lonni che si riprende poco dopo annullando un pericoloso e angolatissimo colpo di testa di Staskova. Ma pesano anche gli errori offensivi del Sassuolo che in avvio di ripresa va vicino al gol che potrebbe riaprire la partita almeno un paio di volte. Babb salva con i piedi su una clamorosa conclusione ravvicinatissima di Sabatino al 64’. E al 79’, su uno splendido assist di Marinelli, Dubcova completa la sua vendetta dell’ex (era arrivata al Milan dal Sassuolo nel 2022) con il terzo gol che chiude il match e ipoteca l’accesso alla semifinale di Coppa Italia per il Milan.

La gara di ritorno è in programma martedì 6 febbraio alle ore 17 al ‘Vismara’ di Milano. Fissate in calendario anche le altre partite: alle 15 di martedì Fiorentina-Inter, gara decisiva dopo il pareggio di ieri, mentre mercoledì si giocheranno alle 15 Roma-Napoli, con le campionesse costrette a rimontare un clamoroso svantaggio, e Juventus-Sampdoria (ore 17) con le bianconere che sono già virtualmente in semifinale.