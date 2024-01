Primo atto dei quarti di finale di Coppa Italia femminile tra Inter e Fiorentina, squadre in confronto diretto anche in campionato per la volata verso l’Europa.

Ne esce una sfida estremamente interessante, spettacolare ed equilibrata che lascia tutto aperto in vista del confronto di ritorno virgola in programma tra tre settimane.

Inter-Fiorentina 2-2

La prima notizia riguarda l’esordio, attesissimo, dei due acquisti più importanti di questa tranche di calciomercato per quanto riguarda viola e nerazzurre con Lina Magull schierata regolarmente tra le titolari di Rita Guarino, maglia #23, e Madelen Janogy, in campo per la prima volta nell’undici di partenza della Fiorentina di De La Fuente.

Nemmeno il tempo di assestare le marcature e dopo soli tre minuti di gioco la Fiorentina è subito in vantaggio: gol stratosferico di Miriam Longo che con una azione da fuoriclasse fa tutto da sola, prende palla a centrocampo e punta fino all’area di rigore per superare l’uscita disperata di Cetinja.

Il gol del vantaggio ospite mette l’Inter ulteriormente in difficoltà, soprattutto sotto l’aspetto difensivo: ci sono almeno altre tre occasioni per il raddoppio per la Viola prima con Longo, poi con Catena e Janogy. La difesa nerazzurra in qualche modo si salva costringendo a un paio di interventi davvero provvidenziali il suo portiere. Ma al 28’ il raddoppio della Fiorentina è sacrosanto, anche se arriva soltanto su autorete, uno sfortunato colpo di testa nella propria porta di Bowen che stava cercando di anticipare Janogy su un bel cross di Longo dalla sinistra.

A fronte di quella che poteva essere una vera e propria ‘caporetto’ – non meno di sei le palle gol create dalla Fiorentina in poco più di mezz’ora – l’Inter reagisce con efficacia. É Michela Cambiaghi, prima ancora dell’intervallo, ad accorciare le distanze con una bella azione personale che si chiude con una precisa conclusione dal limite.

La Fiorentina in avvio di ripresa spinge alla ricerca della vittoria con un piglio decisamente aggressivo che frutta un paio di occasioni da gol e almeno altrettanti interventi di Cetinja prima di uno splendido pallonetto di Catena che si infrange sulla traversa.

Da una vittoria dominata al pareggio il passo è breve. Lina Magull si presenta da protagonista all’Arena Civica con un cross perfetto per il colpo di testa di Polli che vale il pareggio.

Sfida divertente fino all’ultimo con un paio di occasioni da una parte e dall’altra ma senza che il risultato cambi ulteriormente.

Tutto dunque rinviato alla gara di ritorno in programma martedì 6 Febbraio alle ore 15 al Viola Park. Chi vince passa. E in caso di parità tempi supplementari. Il pareggio tra Inter e Fiorentina si incastra con la netta vittoria della Juventus a Genova contro la Sampdoria e la clamorosa sconfitta della Roma a Napoli di ieri.