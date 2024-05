Il Milan femminile affronta la Sampdoria in quella che sarà l’ultima partita dell’anno nel campionato di Serie A 2023-24. Se il Milan manda in archivio qualche stagione con diversi rimpianti, per la prima volta la società rossonera si è trovata lontanissima dalla lotta per lo scudetto, la Samp ha raggiunto l’obiettivo salvezza con largo anticipo. Ma non senza battute a vuoto.

Milan e Sampdoria: che cosa cambierà

Nulla trapela per ora sul futuro di entrambe le squadre considerando che il Milan, affidato da novembre a Davide Corti, non ha ancora anticipato nulla di quelle che potrebbero essere le scelte in vista della prossima stagione. Corti ha fatto molto bene, con una squadra che si è trovata ad affrontare diverse emergenze: in una stagione comunque impreziosita dalla vittoria del campionato Primavera, il primo titolo giovanile dopo quasi venti anni.

L’idea di valutare le giovani coinvolte in questo successo potrebbe sposarsi perfettamente con la riconferma di Corti in panchina, che arrivava proprio a sostituire Maurizio Ganz dal settore giovanile. Ma ci sono molti altri nomi in ballo. Quello di Piovani, dal Sassuolo. Quello di De La Fuente, se il tecnico – che non ha ancora rinnovato – dovesse lasciarsi con la Fiorentina. Ma anche quello di Salvatore Mango, ex allenatore proprio della Sampdoria la cui squadra al Vismara aveva destato un’ottima impressione.

La Samp dal canto suo, esonerato Mango e lanciato in panchina Gian Loris Rossi, attende maggiore concretezza sul proprio futuro: che è tutto da scrivere, soprattutto se si considerano le difficoltà della scorsa stagione quando la società a un certo punto sembrava nemmeno più interessata a iscriversi al campionato. Anche se la squadra maschile blucerchiata sta vivendo un momento di entusiasmo dopo avere centrato i playoff, la società è ancora alle prese con una delicatissima ristrutturazione.

Milan-Sampdoria, dove vederla

Match : Milan vs Sampdoria

: Milan vs Sampdoria Data : 18 maggio 2024

: 18 maggio 2024 Ora partita : 18:00

: 18:00 Dove si gioca : Stadio Vismara Puma House of Football – Milano

: Stadio Vismara Puma House of Football – Milano Come vederla: Dazn per tutti gli abbonati

Milan-Sampdoria, i precedenti tra le due squadre

Tra le due squadre non c’è nulla in palio. Il Milan, comunque vada, sarà sesto nella classifica finale. La Samp indipendentemente da tutto chiuderà la sua stagione all’ottavo posto, alle spalle oltre che del Milan anche del Como – che riposa – ma con un margine di vantaggio abissale sul Napoli che andrà allo spareggio. Tuttavia la squadra blucerchiata sogna una vittoria che potrebbe rappresentare un bilancio eccellente, nove successi in 26 partite, tante quante quelle del Como, tre in più di quelle dello scorso anno. Solo una in meno della stagione 2021-22, l’ultima con il girone unico a 12 squadre, quando la squadra blucerchiata vinse ben 10 partite. Ma in un campionato notevolmente meno competitivo di questo e tenendosi la bellezza di sei squadre alle spalle in classifica.

C’è un altro motivo per cui la Samp vorrebbe conquistare un successo di prestigio a Milano. Sarebbe la prima vittoria in assoluto contro una squadra con cui le blucerchiate non hanno mai vinto. Nove partite e otto pieni del Milan con un solo pareggio. Proprio quello ottenuto da Mango al Vismara a novembre.

Milan-Sampdoria, il nostro pronostico

Con la caduta della Roma di domenica scorsa sul campo della Juventus, la prima sconfitta dopo tredici risultati utili consecutivi, il Milan è la squadra che vanta la miglior striscia positiva in campionato. Tralasciando le due sconfitte di Coppa Italia in semifinale contro la Roma, il Milan ha inanellato nove partite senza sconfitte ma con due pareggi nelle ultime tre partite, riuscendo sempre a segnare almeno un gol in ogni uscita. Anche per questo fiducia al Milan, cui vanno i favori del pronostico di questa sfida.

PRONOSTICO MILAN-SAMPDORIA 1