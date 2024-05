Il valore è solo formale, e arriva dopo un campionato ormai consegnato alle avversarie e dominato dalla Roma. Ma per la Juventus, proprio come quella che lo scorso anno chiuse il campionato, conquista la sua prima vittoria stagionale in Serie A contro la Roma in quello che è stato l’ultimo scontro diretto tra le due squadre.

Juventus-Roma 3-1

Con la Roma impegnata a inseguire la Coppa Italia in palio nella finalissima del 24 maggio a Cesena contro la Fiorentina, la Juventus si toglie la soddisfazione di una vittoria importante sull’avversaria di sempre che non ha un gran valore per la classifica ma ha lo scopo di rilanciare la sfida all’avversaria di sempre in vista di quella che sarà la prossima stagione quando, verosimilmente, la Juventus si ripresenterà ai nastri di partenza fortemente rinnovata.

Dopo soli sei minuti la Juventus è già in vantaggio: Sofia Cantore si lancia in contropiede sul filo del fuorigioco su appoggio perfetto di Bonansea e insacca anticipando l’uscita di Ceasar.

Cantore ha un’altra clamorosa occasione per il raddoppio su appoggio di Julia Grosso, ma il suo destro a giro da ottima posizione finisce sul fondo. Juventus dominante tra le linee nel primo tempo: Roma lenta, distratta e in evidente difficoltà. Clamorosa traversa di Julia Grosso che al 32’ calcia con grande forza da quasi trenta metri, montante pieno.

Il secondo tempo

Davvero pochissima Roma nel corso del primo tempo. Poco ritmo ma soprattutto pochissime idee da parte della squadra di Spugna che già alla fine del primo tempo sostituisce Glionna con Haavi, decisamente più intraprendente: è proprio su un pallone caparbiamente difeso dalla norvegese che Viens raccoglie il cross dalla destra per il gol del pareggio.

La partita si fa piacevolissima con occasioni a ripetizione da una parte e dall’altra anche se si gioca con difese abbastanza larghe e su ritmi sostanzialmente non esagitati. Cantore, davvero scatenata, ha un’altra occasione per andare a rete: ma la sua girata viene intercettata da Ceasar. Cantore si costruisce un’altra palla gol su azione solitaria in profondità ma Ceasar rintuzza anche questo.

Roma che si vede con un palo di Viens, un vero pezzo di bravura quello con il quale la canadese elude la marcatura di Aprile e calcia quasi imparabilmente in modo angolatissimo: pure troppo angolato. Alla mezz’ora, a forza di bussare con insistenza sulla porta avversaria Cantore riesce nell’intento di sfondarla. Altro contropiede, l’ennesimo: stavolta la bianconera sceglie il fioretto, pallonetto delizioso che scavalca l’uscita di Ceasar e si insacca.

Partita che rimane apertissima fino al termine: con tante altre occasioni. Ceasar si esalta su un sinistro al volo di Beerensteyn, poi due conclusioni vicine al bersaglio e infine a tempo scaduto il nono gol in 13 presenze di Echegini che scaraventa all’incrocio dei pali un destro dal limite.

In classifica

Considerando che ormai la Serie A femminile è del tutto definita e l’ultima giornata non cambierà in alcun modo le attuali posizioni di classifica, la vittoria della Juventus serve a rinfrescare quelle che sono le statistiche della superclassica del massimo campionato.

Per la Juventus è la prima vittoria stagionale di Serie A Femminile, la seconda considerando quella di Supercoppa di gennaio, la 13esima in assoluto nelle 21 giocate fin qui. Juventus che la prossima settimana concluderà la sua stagione a Sassuolo, contro una squadra che ha conquistato la quarta posizione assoluta, mentre la Roma giocherà a Firenze la prima delle due sfide che chiuderanno la stagione. E la seconda, la finale di Coppa Italia, è decisamente quella più importante. Ufficiale la retrocessione del Pomigliano, mentre il Napoli disputerà lo spareggio salvezza contro la seconda classificata di Serie B che dopo le partite di ieri potrebbe verosimilmente essere la Ternana.