In un campionato di Serie A femminile che ha ormai apparentemente poco da dire, il testa a testa tra Sassuolo e Inter che scontro diretto dell’Arena Civica Gianni Brera valeva i punti decisivi per la quarta posizione assoluta. A conquistare la partita e il quarto posto è il Sassuolo che si dimostra qualcosa di più di un buon progetto. Al momento la società emiliana è nel pieno diritto di contendere i grandi traguardi anche a Juventus, Roma e Fiorentina.

Inter-Sassuolo 2-4

Per l’Inter quello contro la squadra emiliana è l’ultimo impegno stagionale. Tra gli argomenti di interesse c’è anche quello di chiudere il campionato nel modo migliore per evitare il paradossale sorpasso in termini di punti da parte del Milan che nella poule retrocessione vanta un ruolino di marcia nettamente superiore. Avvio shock per la squadra di Rita Guarino che dopo quattro minuti è già in svantaggio: lunghissimo rilancio di Kullashi per Chiara Beccari che con l’aiuto di un rimpallo appoggia a Cecilia Prugna: conclusione di interno destro, precisissima, e palla a fil di palo.

Inter che si affida a Bugeja: bella la combinazione con Milinkovic che porta al tiro la giocatrice maltese. Palla di poco sul fondo.

Senza alcuno stress di obiettivi e classifica Inter e Sassuolo giocano in modo aperto e offensivo. Con qualche licenza di troppo in difesa: l’Inter al 20’ va sotto di nuovo, altro appoggio di Kullashi che Lana Clelland scaraventa in rete con una gran conclusione di prima intenzione. L’Inter resta in partita, ma non è nemmeno fortunata…

Milinkovic esce per infortunio seguita poco dopo da Junge-Pedersen e Thogersen coglie una clamorosa traversa con un bel tiro dai 20 metri. Subito dopo è molto brava Durand a chiudere lo specchio a Polli. E se un palo non basta, l’Inter riesce nella non facile impresa di coglierne addirittura due, a una frazione di secondo l’uno dall’altro. Bonfantini di testa colpisce la trasversa, di testa, su calcio di punizione di Alborghetti e sulla respinta è Csizar a cogliere il legno alla sinistra di Durand.

In pieno recupero arriva anche un calcio di rigore in favore delle emiliane: è Csizar a contrastare Prugna in piena area: qualche dubbio, ma il signor D’Eusanio concede il penalty che Clelland trasforma.

Il secondo tempo

Sotto 0-3 dopo 45’ l’Inter nonostante due clamorose occasioni da gol e tre pali, deve riorganizzarsi. É ancora Durand a negare il gol a Csizar in avvio di ripresa e su una rapidissima controffensiva il Sassuolo diventa devastante in una difesa dell’Inter molto sbilanciata: azione micidiale di Beccari che Clelland capitalizza firmando una splendida tripletta.

É solo sullo 0-4 che l’Inter si toglie la soddisfazione di sbloccare il box score: Bugeja prima, con una bella conclusione ravvicinata su Durand in uscita e Polli poi, di testa, su assist di Magull, in soli tre minuti, riaprono una partita che per la verità da qui alla fine dice poco. Ancora un paio di occasioni per parte: clamorosa quella che vede Monterubbiano colpire la traversa con un gran tiro. Finisce 2-4.

In classifica

L’Inter chiude la sua stagione di Serie A con due sconfitte consecutive e quattro punti nelle ultime cinque partite. Quinto posto assoluto per la squadra di Guarino con 34 punti, 45 gol segnati e 46 subiti in un bilancio meno brillante di quello dello scorso anno considerando che pur con un solo punto in più, l’Inter conquistò il terzo posto sfoggiando la terza miglior difesa in assoluto con 20 gol subiti, meno della metà di quelli in archivio nel 2024.

Per il Sassuolo il quarto posto è una certezza: si tratta di un bel salto rispetto alla scorsa stagione per la squadra di Piovani che nell’ultimo capitolo del campionato affronterà la Juventus, ovvero quella che secondo molte voci di corridoio potrebbe anche essere il suo futuro.Juve che lunedì pomeriggio giocherà il big match di giornata contro la Roma.