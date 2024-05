Juve femminile vs Roma, posticipo penultimo turno di campionato. Orario, formazioni, previsioni e diretta televisiva della partita.

Juve-Roma chiude il penultimo turno del campionato di calcio femminile 2023-24. Si gioca lunedì 13 maggio 2024 alle ore 18:00, presso lo Stadio La Marmora Pozzo di Biella. E anche se ormai entrambe le squadre non hanno più nulla da chiedere a questo torneo, quella fra la prima e la seconda resta sempre un match da vedere assolutamente. Ecco quando e dove.

Dove vedere Juve-Roma (Serie A femminile)

L’incontro fra giallorosse e bianconere si può seguire gratis in Tv su Raisport (canale 58 del digitale terrestre). Il match sarà quindi trasmesso in chiaro e sarà visibile anche streaming su Raiplay. Per quanto riguarda i biglietti per assistere live all’evento, si possono invece prenotare gratuitamente sul sito ufficiale della Juventus.

Probabili formazioni di Juventus e Roma

Il duo sulla panchina bianconera formato da Beruatto e Zappella dovrà scegliere con attenzione quali giocatrici della rosa juventina schierare per questa partita. Nell’ultima gara vinta contro la Fiorentina, Sofia Cantore e Barbara Bonansea hanno realizzato due gol molto belli e sono sembrate in forma. Per questo è probabile che siano presenti nella formazione titolare, con Girelli a completare il tridente offensivo.

Mister Spugna invece potrebbe fare un po’ di turnover per fare riposare alcune calciatrici in vista dell’ultimo impegno ufficiale della stagione 2023-24 che attende la sua squadra: la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Intanto però serve mantenere in forma le sue ragazze, quindi molte delle titolari saranno comunque della partita.

I precedenti fra Juventus vs AS Roma

Nell’ultimo precedente fra le due squadre in Serie A ha vinto la Roma femminile. Mentre in Supercoppa l’hanno spuntata le bianconere. Tuttavia negli ultimi due anni spesso è stata la squadra di Spugna a ottenere i 3 punti in quello che sta diventando un classico del calcio femminile italiano. Mentre fino a qualche anno fa dominavano le bianconere. Di seguito tutte le statistiche delle partite giocate fin qui in campionato dalle due formazioni:

precedenti totali in Serie A: 14

vittorie della Juventus: 9

vittorie della Roma: 4

pareggi: 1

Juve-Roma women il nostro pronostico

Difficile fare una previsione sul possibile risultato finale, visto che si tratta della classifica partita che può finire in qualsiasi modo. Tuttavia visto che le due squadre non hanno più obblighi di fare punti per la classifica, ci aspettiamo una partita divertente e ricca di gol. Per questo motivo scegliamo l’esito entrambe le squadre segnano almeno una rete.

Pronostico Juve-Roma femminile: Goal

