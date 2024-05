Napoli-Milan in calendario nella penultima giornata del campionato di Serie A femminile si annuncia decisiva. In qualche modo, potrebbe risultare determinante anche più del preannunciato scontro diretto, un autentico spareggio, per la salvezza tra Napoli e Pomigliano in programma domenica 19 maggio.

Contemporaneamente al Pomigliano, in campo a Seregno contro il Como, il Napoli ospita a Cercola. Il Milan in quello che – domenica alle 12.30 – sarà l’ultimo turno in casa della squadra partenopea di questa stagione di Serie A.

La speranza per la squadra di Biagio Seno, tuttavia, è che ci possa essere almeno ancora una partita da giocare, decisiva, per salvaguardare la salvezza con lo spareggio contro la seconda classificata di Serie B, Ternana o Parma che sia. Vediamo però per quale motivo questa partita sarà così importante.

Napoli e Pomigliano: cosa succede in caso di pari merito

Il Napoli, che conserva tre punti di vantaggio sul Pomigliano, ha un altro motivo di superiorità rispetto alle Pantere che potrebbe avere risultare estremamente importante anche prima dello scontro diretto. Nelle tre partite giocate fin qui, infatti, Napoli e Pomigliano sono in equilibrio perfetto sotto l’aspetto dei punti conquistati con una vittoria perfetta e un pareggio.

Ma il Napoli, grazie a un solo gol in più segnato proprio a Torre del Greco nel derby perso a novembre, ha un minimo vantaggio in differenza reti. Il che significa che il Pomigliano deve assolutamente recuperare i tre punti che mancano per vincere poi lo scontro diretto. Il problema, fin da subito, sono proprio i tre punti di distacco che rischiano di compromettere fin da domenica pomeriggio la permanenza in Serie A del Pomigliano.

Le campane cercano la vittoria contro il Milan women con un orecchio a quanto accadde a Seregno. In caso di vittoria, se il Pomigliano non dovesse andare oltre il pareggio la retrocessione delle Pantere diventerebbe aritmetica indipendentemente dallo scontro diretto di domenica prossima.

Napoli-Milan, dove vederla

Match : Napoli vs Milan

: Napoli vs Milan Data : 12 maggio 2024

: 12 maggio 2024 Ora partita : 12:30

: 12:30 Dove si gioca : Stadio Giuseppe Piccolo – Cercola (NA)

: Stadio Giuseppe Piccolo – Cercola (NA) Come vederla: Dazn per tutti gli abbonati

Napoli-Milan, la condizione delle due squadre

Il Milan non ha più nulla da chiedere a questo campionato considerando il fatto che il sesto posto assoluto è già aritmetico per le ragazze di Davide Corti che al momento, tuttavia, hanno un obiettivo non da poco che non vale soldi e nemmeno resterà agli atti statistici di un campionato che si sta concludendo. Quello di mettere il maggior numero di punti possibili in classifica arrivando anche se solo ‘virtualmente’ davanti all’Inter che in questo momento, pur essendo quarta, ha raccolto meno in termini statistici rispetto alle rossonere.

Milan che, dal canto suo, che non vuole certo concludere la stagione con delle sconfitte, sporcando quello che è stato un ruolino di marcia assolutamente straordinario da tre mesi a questa parte. La squadra di Corti, infatti, vanta otto risultati utili consecutivi, sette le vittorie. Solo la Roma da gennaio in poi ha fatto di meglio.

Motivazioni importanti di fronte alle quali si dovrà misurare un Napoli che, dal canto suo, non vince dal 30 Marzo scorso (Sampdoria) e ha raccolto nelle ultime quattro partite due soli punti, uno in meno rispetto al Pomigliano.

Milan che dovrà fare a meno di Marta Mascarello, squalificata per un turno dopo un’ammonizione in diffida. Molto peggio è andata al Napoli con Marija Banusic che ha pagato carissimo un insulto all’arbitro a partita ormai finita: due turni di squalifica, l’attaccante, un’arma importante in questa coda di campionato, decisiva anche contro il Como, sarà assente anche nel big match contro il Pomigliano.

Napoli-Milan, precedenti e statistiche

Milan imbattuto contro il Napoli, cinque i successi della squadra rossonera tre dei quali in campo esterno, l’ultimo a ottobre. Tuttavia nelle ultime due partite Il Napoli è riuscito nell’impresa di strappare un buon pareggio al Vismara, a dicembre, è andato vicinissimo a una clamorosa impresa nell’ultimo scontro diretto, ad aprile, segnando due gol in campo esterno e mettendo in grande difficoltà un Milan premiato solo a tempo estremamente scaduto grazie a un gol di Dubcova.

Napoli-Milan, il nostro pronostico

Molto dipenderà dalle intenzioni del Milan, da quanto le motivazioni della squadra rossonera potranno impattare sul risultato. Il Napoli nelle ultime settimane, nonostante molta buona volontà e prestazioni anche di una certa intensità, sta pagando un calo di rendimento piuttosto evidente soprattutto dal punto di vista fisico. La sconfitta di Genova non è stata una buona partita. Ma questo match diventa di importanza assolutamente fondamentale per tutta la stagione ed è l’ultimo aggancio alla speranza di salvarsi quantomeno allo spareggio. Per equità anche qui, così come in Como-Pomigliano optiamo per un pareggio in modo da rendere poi decisivo lo scontro diretto di domenica prossima con le due squadre chiamate ad affrontarsi a viso aperto.

PRONOSTICO NAPOLI-MILAN X