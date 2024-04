Che fosse questione di (poco) tempo per conquistare la salvezza matematica era chiaro fin dall’inizio di una pool salvezza che vedeva il Milan femminile isolatissimo dall’alto di un vantaggio assolutamente stellare.

Grazie a una vittoria maturata solo negli ultimi secondi di gara su un buon Napoli, il Milan archivia definitivamente una stagione opaca con il minimo rischio possibile e si dichiara aritmeticamente salvo con cinque partite ancora da giocare.

Milan-Napoli 3-2

Tuttavia non è stata certo una passeggiata per la formazione rossonera costretta a ribattere colpo su colpo a un Napoli efficace virgola in buona condizione atletica e decisamente pimpante in vista di quello che potrebbe essere lo scontro decisivo che vale tutta un’intera stagione in programma la prossima settimana contro il Pomigliano.

Caldo davvero opprimente a Milano che costringe le giocatrici di entrambe le squadre a fare i conti oltre che con la temperatura anche con riserve di energia da gestire con oculatezza punto anche per questo la fase iniziale della partita si dilata in una ventina di minuti senza grandi emozioni. Tuttavia il Napoli si presenta nell’area di rigore avversaria col botto: calcio d’angolo di Banusic sul quale Pettenuzzo stacca splendidamente di testa colpendo con grande precisione. La palla si stampa sulla faccia interna della traversa e cade a pochi centimetri dalla linea bianca con la difesa del Milan costretta a respingere in grande affanno.

Il primo tempo del Milan si limita a un’unica conclusione nello specchio della porta avversaria. É quella della svedese Ijeh, sicuramente una delle cose migliori di questa stagione delle rossonere, che costringe Babb – schierata titolare tra i pali – a un ottimo intervento in calcio d’angolo. Quando le due squadre già pregustano intervallo e acqua fresca, Mascarello porta in vantaggio il Milan con uno splendido inserimento di testa confezionato da una bella azione imbastita da Ijeh e rifinita da Nadim.

Il secondo tempo, quattro gol

Secondo tempo splendido, caratterizzato non solo da quattro gol ma anche da fasi di gioco davvero estremamente piacevoli. Il Napoli trova il pareggio al 62’ con un bellissimo colpo di testa di Del Estal che sfrutta nel modo migliore un cross dal fondo davvero illuminante di Paloma Lazaro. Immediata la risposta del Milan che su un’azione un po’ lenta in fase di copertura da parte della difesa del Napoli trova immediatamente il gol del secondo vantaggio con Bergamaschi, bravissima a segnare in diagonale dopo una corta respinta avversaria.

Ci prova anche Dompig, con una bella corsa che si sfoga in un gran tiro di poco sul fondo. Annullato giustamente un gol a Staskova per fallo in attacco dell’attaccante ceca sul portiere del Napoli che con il passare dei minuti si fa sempre più insidioso. Banusic testa ancora una volta l’attenzione di Babb con una violentissima conclusione che il portiere del Milan respinge con merito. É il momento migliore del Napoli, ancora pericoloso pochi secondi dopo con un colpo di testa di Banusic neutralizzato ancora una volta da Babb. Ma il pareggio è nell’aria e arriva con pieno merito grazie a un’altra azione personale di Banusic che supera per due volte Vigilucci e conclude a rete con forza costringendo Piga a una sfortunata autorete.

Proprio quando il Napoli sembra ormai aver messo al sicuro un preziosissimo pareggio il Milan, a tempo abbondantemente scaduto, trova il gol della vittoria con Dubcova, prontissima a sfruttare un’altra indecisione della difesa del Napoli su un pallone rimasto vivo in area di rigore dopo un pallone che Di Bari manda sulla propria traversa nel tentativo di anticipare Bergamaschi.

La classifica

Un buon Napoli, protagonista di una gara comunque brillante che fa ben sperare in vista della partitissima che vale la salvezza contro il Pomigliano. Sicuramente meglio in fase offensiva che difensiva la squadra di Biagio Seno che paga in modo eccessivo un paio di distrazioni costate gol pesantissimi peraltro, sia nel primo che nel secondo tempo, arrivati a tempo praticamente scaduto.

Per il Milan la vittoria vale la salvezza aritmetica, anche in considerazione della sconfitta del Pomigliano incappato nell’ennesimo passo falso interno anche contro il Como.

Nell’anticipo della poule scudetto vittoria del Sassuolo che batte e supera l’Inter in classifica portandosi al quarto posto assoluto.

Continua a leggere tutte le news sul calcio femminile su Donne sul Web