Le giallorosse contro le neroverdi in serie A femminile 2024. Orario partita di mercoledì primo maggio, formazioni e previsioni.

Sassuolo-Roma women è la partita valida per la 7a giornata dei playoff 2024. Fischio d’inizio dell’incontro di calcio femminile previsto per le ore 15:00 di mercoledì 1° maggio. In questo giorno di festa la squadra giallorossa festeggia in campo lo scudetto vinto nella scorsa giornata senza scendere in campo, visto il turno di riposo. Per questo vuole celebrare il traguardo con una vittoria, ma alle emiliane servono punti. Dunque l’esito del match non è scontato.

Dove vedere Sassuolo-Roma femminile

La prima partita della Roma dopo la conquista del secondo tricolore consecutivo si può guardare in chiaro e gratis su Raisport. Il match, che per le capitoline consente di festeggiare il successo in campionato ma per le neroverdi può significare sperare ancora nella Champions, viene trasmesso anche in streaming su Raiplay.

Probabili formazioni Sassuolo vs AS Roma

Nel Sassuolo dopo lo spettacolare pareggio con Fiorentina c’è voglia di un’altra impresa. Per questo mister Piovani dovrebbe affidarsi alla coppia d’attacco Sabatino e Clelland, ma occhio alla belga Kassandra, in rete contro la viola e possibile sorpresa fra le titolari.

Fra le giocatrici AS Roma invece dovrebbe essere in parte confermata la formazione delle ultime partite. Quindi in attacco spazio al tridente con Giacinti al centro dell’attacco Viens (o Pilgrim) e Haavi sugli esterni. Dovrebbe invece tornare dal primo minuto Manuela Giugliano in panchina per turnover nella gara precedente.

Statistiche Roma women contro Sassuolo

13 i precedenti fra le due squadre in campionato, per ben 11 volte hanno vinto le giallorosse, mentre nei restanti 2 match una volta è finita in pareggio e una volta hanno vinto le emiliane. Queste le statistiche, che mostrano una netta superiorità delle lupe. Vedremo se anche in questo confronto la tendenza verrà rispettata o se invece ci saranno sorprese.

Sassuolo-Roma il nostro pronostico

La nostra previsione sul risultato di questo incontro è la vittoria della squadra di Spugna. Il motivo è che le ragazze vorranno festeggiare il trionfo in campo, dopo averlo fatto solo davanti alla Tv dopo la sconfitta della Juve contro l’Inter.

Tuttavia nel settimo turno di poule scudetto femminile il Sassuolo, attualmente 4° in classifica (a pari punti con l’Internazionale FC) a livello matematico può ancora sperare nella qualificazione alla prossima UWCL, ma ha bisogno della vittoria. Quindi potrebbe scoprirsi e rischiare di farsi infilare dal migliore attacco della Serie A: quello giallorosso. Per tutti questi motivi prevediamo un successo della squadra in trasferta.

Pronostico Sassuolo-Roma: 2