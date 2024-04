La sfida dell’Arena di Milano tra Inter e Fiorentina vale l’ultimo posto italiano in UWCL 2024-25. Come vederla, combinazioni e pronostico.

Inter Fiorentina si giocano in un vero e proprio scontro diretto, quasi uno spareggio, uno dei pochi elementi di discussioni ancora aperti del campionato di Serie A femminile. Stiamo parlando del terzo slot italiano per la Champions League femminile 2024-25, come spiegato nel nostro canale video su YouTube.

Inter Fiorentina, dove vederla

Match : Inter vs Fiorentina

: Inter vs Fiorentina Data : 1 maggio 2024

: 1 maggio 2024 Ora partita : 12:30

: 12:30 Dove si gioca : Arena Civica Gianni Brera – Milano

: Arena Civica Gianni Brera – Milano Come vederla: Dazn per tutti gli abbonati

Il match non sarà quindi visibile gratis in Tv visto che per questo turno di playoff la Rai trasmette Sassuolo-Roma femminile.

Inter Fiorentina, chi si qualifica in Champions

Attualmente le squadre in corsa per l’ultimo posto destinato alle qualificazioni della prossima edizione di Champions League sono tre. Oltre a Fiorentina e Inter bisogna considerare anche il Sassuolo che proprio contro la squadra Viola la settimana scorsa ha compiuto una delle pareggiando una partita che sembrava ormai persa.

Con la Fiorentina che vanta otto punti di vantaggio su Inter e Sassuolo i conti sono abbastanza semplici. In caso di vittoria della Fiorentina a Milano la Viola avrebbe la certezza di essere la terza squadra femminile italiana in Europa oltre a Juve e Roma.

Serve una vittoria in questo scontro diretto o in una delle due partite che la Viola dovrà ancora giocare, contro Juventus o Roma. In caso di arrivo a parità di punti la formazione viola al momento ha un conto di scontri diretti favorevole nei confronti del Sassuolo. Ma con l’Inter i conti andranno fatti dopo questa sfida…

Inter Fiorentina, come stanno le squadre

La Fiorentina contro il Sassuolo ha sprecato un’occasione davvero clamorosa che complica non poco il cammino di una squadra che ha percorso una stagione straordinaria per lo meno fino a febbraio. Sono ormai due mesi e mezzo che la viola non conquista una vittoria e non sono certo bastati i due pareggi consecutivi contro Roma e Sassuolo a migliorare una classifica che nel corso delle ultime settimane si è fatta più corta e sofferta.

L’Inter dal canto suo venerdì scorso si è tolta la grande soddisfazione di battere la Juventus per la prima volta nella sua storia. E anche se l’obiettivo della Champions League è quanto meno improbabile, la squadra nerazzurra le sta tentando tutte per mettere sotto pressione le toscane e insinuare l’ombra del dubbio nelle partite ancora da giocare. La Fiorentina che è uscita dal Viola Park a testa bassa dopo la rimonta del Sassuolo è chiamata a una nuova impresa in una condizione emotiva tutt’altro che semplice.

Inter Fiorentina, precedenti e statistiche

Quella in programma all’Arena Civica sarà la sesta sfida stagionale tra Fiorentina e Inter che si sono affrontate anche in Coppa Italia. Un bilancio sostanzialmente molto equilibrato se si considerano tre pareggi, sei vittorie dell’Inter e i sette successi della Fiorentina che è riuscita a superare l’Inter in Coppa ma dopo due pareggi, e solo grazie ai calci di rigore.

Tuttavia la pesante sconfitta del 24 marzo scorso, nel secondo turno dei playoff scudetto, è stata un segnale importante che qualcosa nelle prestazioni della Viola, appesantita anche dal dolore per la recente scomparsa del massimo dirigente del club gigliato Joe Barone, si era incrinato.

Inter-Fiorentina, il nostro pronostico

Lo stato di grazia dell’Inter women potrebbe avere un peso decisivo nella gestione di questa partita i cui favori del pronostico sono molto incerti. Un pareggio non basterebbe alla Fiorentina per raggiungere la sua attesissima quota europea.

PRONOSTICO INTER FIORENTINA: 1X