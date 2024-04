Pomigliano-Milan è una partita molto delicata per le speranze salvezza delle campane. In classifica infatti Milan, Como e Sampdoria sono già aritmeticamente certe di giocare la prossima stagione nel massimo campionato di Serie A. Quindi ora la pressione resta su Napoli e Pomigliano. E in particolare in questo turno lo stress maggiore tocca alle Pantere, visto il turno di riposo delle azzurre.

Pomigliano-Milan, orario e dove vederla

Il match Pomigliano vs Milan valido per la settima giornata della post season di calcio femminile, si gioca mercoledì 1 maggio 2024 alle 12:30 presso lo stadio Amedeo Liguori Torre del Greco – Napoli. Potete guardarlo solo in streaming su Dazn, se siete abbonati a questa piattaforma.

Pomigliano-Milan, ultime sulle squadre

Stati d’animo diametralmente opposti per le due formazioni che d’altronde vivono sul lato opposto di una classifica molto eloquente. Il Pomigliano è ultimo, con otto soli punti e la cui ultima vittoria risale a novembre. Da allora solo quattro pareggi: un bilancio davvero troppo povero e inconcludente, fagocitato da un gran numero di sconfitte e di gol subiti (addirittura 60).

Il Milan women dopo una prima parte di stagione drammaticamente opaca si è brillantemente ripreso: sei vittorie consecutive e ben 19 gol segnati dalla squadra rossonera in un ruolino di marcia degno della poule scudetto e che vede il Milan con tanti punti quanti l’Inter o il Sassuolo che hanno ancora qualche speranza di accedere alla Champions League.

La squadra campana non ha alternative: deve vincere, e puntare sul turno di riposo del Napoli per limare un gap che al momento è di quattro punti. Troppi… anche in vista dello scontro diretto previsto per il 18 maggio a Torre del Greco.

Pomigliano contro Milan, i precedenti

Il Milan si presenta a questa quarta sfida stagionale con le Pantere con tre vittorie all’attivo, due delle quali con larghissimo margine. In tutto nei sette scontri diretti tra le due formazioni sono cinque le vittorie rossonere, con un solo successo del Pomigliano – che risale al 29 ottobre 2022 – e un unico pareggio, quello del 28 gennaio scorso. Ed è proprio su questo pareggio, una delle poche occasioni in cui il Pomigliano quest’anno è riuscito a mantenere inviolata la propria porta, che la squadra campana sta cercando di costruire i presupposti di un risultato positivo.

Pomigliano-Milan, il nostro pronostico

Il pareggio di Genova, raccolto all’ultimo istante, dà nuove speranze al Pomigliano; ma il confronto con il Milan sulla carta è proibitivo anche perché la sensazione è che la squadra rossonera non abbiamo alcuna intenzione di vivere queste ultime partite con la salvezza già conseguita con il freno a mano tirato.

PRONOSTICO POMIGLIANO-MILAN X2