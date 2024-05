Iniziamo dalla fine, e dalla festa con la quale il Napoli accoglie il fischio finale. Grazie a un pareggio in rimonta, il settimo di questa stagione, il terzo nelle ultime quattro partite, il Napoli concretizza una impresa che nel girone di andata sembrava assolutamente impossibile: e conquista un penultimo posto che per il momento vale se non altro lo spareggio contro la seconda classificata del campionato di Serie B.

Napoli-Milan 1-1

Una sfida davvero drammatica per il Napoli, resa ancora più complicata dalla squalifica per due giornate di Marija Banusic, espulsa a Genova al termine del match contro la Sampdoria. Il risultato di questa sfida è direttamente connesso al match contestualmente in programma a Seregno, tra Como e Pomigliano. Napoli che ha bisogno almeno di un punto e deve sperare che le Pantere escano ancora una volta sconfitte. Una combinazione di risultati che significherebbe evitare l’ultimo posto in classifica senza dover per forza dipendere dallo scontro diretto in programma domenica prossima.

Tuttavia le cose non si mettono bene per il Napoli che all’11’ è già in svantaggio. Subito dopo una conclusione di Dompig, raccolta senza difficoltà da Bacic, è una deviazione di Valentina Gallazzi a sorprendere il proprio portiere. Colpo di testa su cross dalla destra di Cernoia che diventa imprendibile per il portiere del Napoli.

Milan che insiste in un pomeriggio estremamente caldo. Clamorosa occasione per Asllani per il raddoppio: dribbling secco della svedese che calcia da posizione angolata ma vicinissina. Bacic compie un autentico miracolo. Ma è niente rispetto ai quattro (quattro!) interventi decisivi del portiere azzurro su altrettante conclusioni ravvicinate. Mani e piedi: usa di tutto Bacic per chiudere su Dubcova, Staskova, Mesjasz, Piga con Soffia la cui ultima botta a colpo sicuro trova invece la respinta di Kobayashi.

Milan molto brillante nel primo tempo, Napoli frastornato.

Secondo tempo

Il Napoli torna in campo con la consapevolezza di un Pomigliano che sta pareggiando. Serve qualcosa in più: e Seno comincia a rivedere quella squadra meno nervosa, più propositiva e anche più pericolosa che forse avrebbe già voluto ammirare nel primo tempo. A poco a poco le Azzurre mettono la testa fuori dal guscio. Anche perché il Milan rallenta molto.

Con la notizia dello svantaggio del Pomigliano il Napoli comincia a crederci. Arriva una bella conclusione di Paloma Lazaro, non particolarmente insidiosa per Giuliani. E dopo una clamorosa occasione che Marinelli spreca sul fondo da ottima posizione, è Chmielinski a farsi carico di quasi tutte le azioni più insidiose. La tedesca propone una prima conclusione, sul fondo; poi un assist per Del Estal, e infine la rete che risolve il pomeriggio. Mancano cinque minuti al termine e su una corta respinta della difesa del Milan Gina Chmielinski segna il suo primo gol in Serie A, con una zampata in controbalzo che sorprende Giuliani.

Non poteva esserci rete più importante. Rischia grosso tuttavia il Napoli con Soffia che sola davanti alla porta di Bacic si vede respingere il pallone del raddoppio dalla traversa grazie a una provvidenziale e fortunosa deviazione di Pettenuzzo.

In classifica: Napoli salvo (per ora)

Grazie a questo pareggio ma soprattutto all’ennesima sconfitta del Pomigliano, battuto anche a Como, il Napoli conquista un punto decisivo per rendere del tutto ininfluente l’ipotesi del prossimo scontro diretto in programma domenica e salvaguardare se non altro quel penultimo posto che concede un’ultima chances, lo spareggio con la seconda classificata nel campionato di serie B, vedremo se sarà il ternana o il Parma, e che significherebbe una riconferma nel massimo campionato.

A completare il quadro delle partite della penultima giornata di Serie A Femminile sarà il big match, per quanto ininfluente ai fini della classifica, tra Roma e Juventus in programma a Biella.