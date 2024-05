Vittoria che conta poco per una Sampdoria ormai tranquilla. Ma sconfitta che rischia di essere pesantissima per il Napoli che proprio contro la Sampdoria nel girone d’andata di questi playoff aveva ottenuto tre punti fondamentali nella corsa salvezza e che a questo giro, proprio in corrispondenza del turno di riposo del Pomigliano, spreca una opportunità fondamentale per tenere a debita distanza le Pantere, avversarie in quello che sarà un testa a testa drammatico per evitare l’ultima posizione fino allo scontro diretto dell’ultima giornata.

Sampdoria-Napoli 2-0

Approccio troppo tenero da parte del Napoli a una partita che stavolta la Samp interpreta con consistenza e con personalità, senza lasciare nulla al caso e, cosa più importante, mantenendo inviolata una porta che era capitolata dieci volte nelle ultime quattro partite. Molto caldo e poca gente alla Sciorba con la stragrande maggioranza dei tifosi blucerchiati dirottati a Marassi, qualche chilometro più in là in Val Bisagno, con la squadra di Andrea Pirlo che gioca una partita importantissima in chiave playoff di Serie B contro la Reggiana.

Il Napoli si limita a una conclusione episodica di Chmielinski dalla distanza che Tampieri blocca senza difficoltà.

La Samp riesce nell’impresa di non lasciare l’iniziativa alle sue avversarie e in una ventina di minuti pone le basi della vittoria. Arrivano un bel tiro di Giordano e un gol di Del Estal in mischia, subito annullato dal direttore di gara su sbandieramento del guardalinee. L’attaccante spagnola appoggia in rete di testa su una mischia provocata da Banusic da posizione irregolare.

Il gol della Samp arriva su una mischia furiosa in area piccola che Tori DallaPeruta per ben due volte cerca di risolvere. Bacic compie due parate prodigiose: ma sul terzo tiro non può davvero fare nulla. Ancora una volta decisiva il portiere del Napoli su una splendida conclusione di Oliviero al volo, radente e insidiosissima. Al 25’ Tori DallaPeruta si inventa un altro gran gol: sterzata stretta in area di rigore e gran destro a giro che si spegne millimetricamente all’incrocio. Napoli che non riesce a reagire: Re e Baldi sfiorano il terzo gol per una Sampdoria dominante.

Il secondo tempo

Appena un pochino meglio il Napoli che si vede nel corso della ripresa anche in considerazione dell’ingresso di Paloma Lazaro che cerca di prendere per mano le sue giocatrici per portarle con maggiore intensità nella trequarti avversaria. Ma non è giornata. Anche un po’ di sfortuna per la squadra di Biagio Seno (assente in panchina perché squalificato) con un buon tiro di Lazaro respinto dalla difesa avversaria da ottima posizione.

Tuttavia l’impressione è che il Napoli faccia davvero molta fatica a imporre la sua manovra. Azioni molto sterili quelle delle Azzurre che si limitano a una conclusione appena presentabile di Chmielinski e a un altro gran tiro di Banusic ben raccolto da Tampieri.

In un finale molto nervoso il Napoli finisce per complicarsi la vita con l’espulsione di Marija Banusic prima ammonita e poi subito espulsa per proteste dal direttore di gara a partita finita per un gesto punibile da regolamento ma che poteva essere intrepretato anche con meno integralismo. Banusic che sarà squalificata nel match di domenica prossima alle 12.30 contro il Milan. Finisce 2-0. La Samp torna a vincere dopo quaranta giorni di astinenza.

In classifica

Nella giornata che celebra la festa della Roma, vittoriosa sull’Inter, il Napoli resta con tre punti di vantaggio sul Pomigliano in attesa della sfida a distanza di domenica prossima (Como-Pomigliano e Napoli-Milan si giocheranno alla stessa ora). In programma domani pomeriggio alle 18 l’ultimo match di giornata tra Fiorentina e Juventus.