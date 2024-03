Tutto rinviato per la Sampdoria, e indirettamente anche per il Milan, costretti a rimandare il proprio appuntamento con la quota salvezza che dipendeva direttamente da una sconfitta del Napoli. La squadra di Biagio Seno invece con una partita importante conquista un successo che potrebbe risultare fondamentale per evitare l’ultimo posto in classifica che porterà direttamente in Serie B.

Napoli-Sampdoria 2-0

Partita piacevole che la Samp interpreta senza particolare ansie considerando il netto vantaggio della squadra blucerchiata reduce da due vittorie consecutive contro Pomigliano e Como. Prime fasi nelle quali la Samp si mostra in avanti con una certa pericolosità: ci prova Schatzer dalla distanza, palla sul fondo, poco prima di una ottima occasione di Oliviero, richiamata di nuovo in Nazionale da Soncin, che colpisce male il pallone mettendo sul fondo da posizione molto ghiotta.

Ancora più insidiosa Baldi che conclude con un bel tiro a giro di sinistro che impegna severamente Beretta, costretta a uno splendido intervento in calcio d’angolo.

Il Napoli si vede con Del Estal, la cui azione molto prolungata consente prima a Banusic, poi a Giacobbo di concludere a rete impegnando la difesa blucerchiata. Ma è la Samp a dimostrarsi più brillante nel primo tempo con un’altra conclusione di Baldi a primo tempo quasi scaduto con la palla che si spegne di poco sul fondo.

Il secondo tempo

Primo tempo piacevole ma senza gol. Al quinto della ripresa il Napoli trova il vantaggio con un gol davvero molto bizzarro: conclusione a rete direttamente dal calcio d’angolo di Banusic che un po’ il vento e un po’ il tardivo intervento del portiere Tampieri infilano in rete in modo decisivo. É autorete del portiere blucerchiato. Ma Tampieri si rifà poco dopo con uno splendido intervento su Corelli, gran tiro assistito da Corelli.

La Samp torna a farsi pericolosa: Baldi, è strepitosa al tiro su un’altra azione molto bella che si conclude con uno spiovente che Beretta mette in calcio d’angolo salvando il risultato. La Samp preme per il pari, ma il Napoli chiude il match all’83’ grazie a Paloma Lazaro entrata in campo da pochissimi secondi. Micidiale contropiede che la spagnola concretizza con un’azione personale un perfetto rilancio di Chmielinski sul filo del fuorigioco superando anche Tampieri in uscita.

A tempo quasi scaduto il Napoli potrebbe trovare il terzo gol: fallo di Oliviero in piena area su Corelli. Ma Tampieri respinge il calcio di rigore battuto in modo un po’ prevedibile da Del Estal. Sarebbe stata una punizione davvero troppo severa per la Samp…

In classifica

Il Napoli allunga a quattro punti il suo vantaggio sul Pomigliano e rende ininfluente per il Milan il match delle rossonere contro il Como.

Per la Samp un colpo a vuoto al termine di una partita comunque ben giocata dalla squadra blucerchiata che ha avuto l’unico torto di non riuscire a sfruttare alcune ottime occasioni da rete.

Dopo il turno di riposo per gli impegni della Nazionale la Samp avrà un altro turno di sosta. Napoli ospite del Milan in un’altra sfida importantissima in chiave salvezza. Netta vittoria invece della Juventus sulla Fiorentina.