Milan, fortissimamente Milan sul campo del Como: netto il 4-1 della squadra rossonera sul campo delle lariane alle prese con un momento di evidente impasse tecnico e di risultati che è culminato ieri con l’esonero del tecnico di Marco Bruzzano. Ma la salvezza certa determinata dall’aritmetica è rinviata anche se forse si tratta soltanto di aspettare il prossimo turno.

Como-Milan 1-4

La squadra rossonera si presenta in campo nettamente rilanciata soprattutto dagli ultimi acquisti, in particolare Ijeh, che ha completamente cambiato aspetto alla linea offensiva. Qualcosa di cui si sentiva la mancanza. Milan subito in vantaggio al 5’: Ijeh si dimostra sempre molto insidiosa ogni volta che punta il fondo sulla destra. É proprio da lei che arriva l’appoggio al traino in centro area che Dompig trasforma nel gol del vantaggio con un tiro piazzato verso il secondo palo. Terzo gol in due partite per l’attaccante rossonero.

Partita piacevole: con il Como che tenta una reazione affidando la conclusione a Monnecchi, para Giuliani. Ma in due minuti il Milan ha due clamorose occasioni da gol: prima con Mascarello che pennella in area un assist molto insidioso e poi con Piga che sempre su traversone di Mascarello mette il pallone sul fondo da posizione davvero eccellente. Milan che gioca bene: ma spreca. Dompig raccoglie un pallone dalla sinistra e si prepara perfettamente al tiro ma trova un intervento straordinario e decisivo di Korenciova tra i pali.

Proprio quando sembrano mancare pochi spiccioli al raddoppio del Milan, il Como a sorpresa trova il pari. Azione da manuale, cross dalla sinistra di Monnecchi e sontuosa incornata di Karlernas. Il quadro si complica per il Milan con un brutto infortunio a Grimshaw, problemi al ginocchio per lei che saranno oggetto di valutazione e di qualche preoccupazione.

Il secondo tempo

Lo stesso Milan visto per lunghi tratti nel corso del primo tempo, si ripresenta anche nella ripresa giocando in modo piacevole e continuando a costruire: solita punizione ispirata di Mascarello che Piga appoggia a Ijeh, brava a concludere meno a trovare la traiettoria corretta. Ma al 56’ il Milan è di nuovo in vantaggio con merito: Korenciova rinvia un pallone che Vigilucci, senza pensarci due volte, stoppa di petto e scaraventa con un gran tiro nell’angolino.

Il gol ha un effetto pesante sulla sicurezza del Como che quasi scompare dal campo: Milan che si diverte, forse piacendosi un po’ troppo e creando altre occasioni che puntualmente spreca. Splendida palla per Laurent che stacca bene ma non inquadra la porta. Pochi minuti dopo il Milan chiude: azione micidiale di Dubcova sulla destra che ricama un appoggio che Laurent interpreta perfettamente e infila alle spalle di Korenciova con un gran movimento e un tiro violentissimo. In due minuti la coppia rossonera concede il bis. Altro appoggio di Dubcova e Laurent stavolta con un precisissimo tiro dal limite angola sul palo più lontano.

Il Como per poco che si è visto scompare definitivamente e il Milan porta a casa una vittoria davvero significativa e meritata. Una squadra che appare trasformata rispetto alla pallida copia, insicura e spenta. Quarta vittoria consecutiva in campionato per le rossonere con tredici gol segnati. Più di quelli che il Milan aveva messo a segno in tutto il girone d’andata.

In classifica

Il Milan si conferma padrone della poule salvezza dall’alto dei suoi 27 punti. Ma la vittoria del Napoli contro la Sampdoria rimanda la salvezza aritmetica che potrebbe arrivare già dal prossimo turno in classifica considerando lo scontro diretto tra Milan e Napoli in programma domenica 14 aprile alle 15 al Vismara. Nella poule scudetto alla vittoria in extremis della Roma a Milano contro l’Inter si è aggiunta oggi la bella affermazione della Juventus sul proprio campo contro la Fiorentina.