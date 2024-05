Con tre partite ancora da giocare, nel tentativo di sfruttare al massimo il turno di riposo del Pomigliano, il Napoli affronta un turno che potrebbe risultare decisivo nella sua corsa verso la salvezza (Genova, stadio La Sciorba domenica 5 maggio ore 12.30).

Dando per scontato che nella migliore delle ipotesi il Napoli dovrà comunque affrontare uno spareggio con la seconda classificata del campionato di Serie B Femminile, le Azzurre sono chiamate a un match fondamentale contro la Sampdoria.

Sampdoria-Napoli, dove vederla

Match : Sampdoria vs Napoli

: Sampdoria vs Napoli Data : 05 maggio 2024

: 05 maggio 2024 Ora partita : 12:30

: 12:30 Dove si gioca : Stadio Comunale La Sciorba – Genova

: Stadio Comunale La Sciorba – Genova Come vederla: Dazn per tutti gli abbonati

Sampdoria-Napoli, i conti prima del match

La Samp è ormai salva, e anche se gli ultimi risultati della squadra blucerchiata sono stati tutt’altro che straordinari, un solo punto e ben 10 gol subiti nelle ultime 10 partite, questo match rappresenta un importante banco di prova anche per le genovesi il cui programma tecnico della prossima stagione è ancora tutto da definire. A cominciare da quali giocatrici potranno essere riconfermate al termine di questo campionato.

Napoli il cui inizio di stagione disastroso è stato almeno in parte recuperato da un ottimo girone di ritorno che ha visto le partenopee recuperare molti punti al Pomigliano e costruirsi un tesoretto di tre lunghezze di vantaggio che al momento è preziosissimo. E potrebbe anche diventare inattaccabile in vista dello scontro diretto dell’ultimo turno dei playoff al Liguori di Torre del Greco, al momento ancora da calendarizzare.

Una vittoria sarebbe fondamentale per il Napoli per portare a sei punti il proprio margine sul Pomigliano quando le gare da giocare saranno ancora due per entrambe le squadre, scontro diretto incluso.

Sampdoria-Napoli, scontri diretti e precedenti

Una sola vittoria per il Napoli nei cinque precedenti contro la Sampdoria. Ma è anche quella che risale a poche settimane fa, nel match di andata dei playoff salvezza: un 2-0 nel quale la Samp, in quella che fu l’ultima uscita di Salvatore Mango in panchina, poi esonerato in modo molto sorprendente dalla società, non aveva mal figurato.

Il Napoli aveva comunque meritato la sua seconda vittoria stagionale. E ora alla Sciorba di Genova, a campi invertiti, cerca la seconda. Forte di un ruolino di marcia nettamente migliore rispetto a quello delle blucerchiate perlomeno nel breve periodo. Un punto nelle ultime quattro partite per la Sampdoria. Cinque, includendo il successo nello scontro diretto il bottino in questo stesso periodo per le Azzurre.

Il Napoli andrà in campo senza il proprio tecnico Biagio Seno, squalificato dal giudice sportivo per qualche intemperanza di troppo al termine del match a pareggiato contro il Como, immediatamente prima della sosta.

Nel complesso sono tre le vittorie della Samp sul Napoli, l’ultima delle quali risale all’ottobre scorso, la prima nel campionato di questa stagione.

Sampdoria-Napoli, il nostro pronostico

Non solo una questione di motivazione, che per il Napoli è il carburante principale nel testa a testa salvezza contro Pomigliano. Ma anche una banale considerazione che riguarda lo stato di forma delle due squadre porta a pensare che il Napoli sia favorito perché davvero la squadra di seno potrebbe conquistare la sua terza vittoria stagionale in Serie A, la prima in assoluto in trasferta.

Il Napoli è in crescita, Banusic e Del Estal si stanno dimostrando clienti difficili da interpretare per difese anche di una certa esperienza e la Samp nelle ultime settimane ha raccolto poco in attacco rimediando troppi gol al passivo.

PRONOSTICO SAMPDORIA-NAPOLI 2