Prima vittoria in campionato 2023 24 per la Sampdoria che trasforma la sua trasferta in Campania in oro puro

A tre giorni di distanza dalla vittoria di Coppa Italia di Torre del Greco contro il Pomigliano che la spinge ai quarti di finale – affronterà la Juventus – la Sampdoria fa il pieno anche a Cercola contro il Napoli e conquista tre punti pesantissimi, i primi della sua stagione di Serie A Femminile.

Una gara eccellente quella della squadra di Salvatore Mango, spregiudicata nel primo tempo e molto attenta nel corso della ripresa.

Napoli Women-Sampdoria cronaca della partita

Entrambi i gol arrivano nel primo tempo e sono sostanzialmente meritati per quello che si è visto nel corso del match. Dopo un primo tentativo da calcio d’angolo che trova pronta Tampieri, la Samp trova subito il gol. Calcio di punizione battuto in profondità da Benoit che alimenta uno schema preciso: Taty rifinisce, Giordano conclude con forza e sulla respinta di Basic De Rita insacca il vantaggio.

Pochi minuti e la Samp va vicinissima al raddoppio con un’azione molto simile ma stavolta Basic riesce a respingere il tiro di Taty. Niente da fare invece al 18’ su un’azione davvero molto bella delle blucerchiate, palla lunghissima per Giordano che si invola in posizione regolare tra le linee, evita Basic e scavalca con un morbido pallonetto Kobayashi. Un dominio quello della Samp nel primo tempo considerando anche una clamorosa palla gol per Pisani che costringe ancora una volta Basic a un grande intervento.

Nel secondo tempo il Napoli attacca di più ma la Sampdoria si difende con un certo ordine: poche le occasioni per le padrone di casa in particolare con Corelli che finisce un paio di volte sul blocco degli appunti prima impegnando Tampieri e poi concludendo sul fondo da ottima posizione.

La classifica aggiornata

In attesa delle partite di domani, e in particolare della sfida tra la Fiorentina e il Pomigliano, scavalcato in classifica dalle blucerchiate e ancora alla ricerca della sua prima vittoria, la Samp incassa tre punti preziosissimi per quella che sarà una lunghissima rincorsa alla salvezza confermando i progressi visti sul campo nelle prime tre giornate, ma non confortate da risultati concreti.

Napoli femminile che incassa la quarta sconfitta in quattro partite e rimane in coda alla classifica a quota zero.

Samp che domenica, nell’ultimo match in programma della quinta giornata ospita la Roma, impegnata domani con l’Inter, in un turno proibitivo. Inter che sarà invece la prossima avversaria del Napoli nel turno di sabato, alle 12.30, al Breda di Sesto San Giovanni. Fine settimana che prevede la quinta giornata, l’ultima prima della pausa per gli impegni della nazionale che giocherà in Women Nations League contro Spagna e Svezia. Per approfondire guarda il calendario dell’Italia donne