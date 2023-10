Pomigliano Vs Fiorentina Women partita Serie A Donne con le pantere a caccia della prima vittoria.

Sono due squadre divise da opposti stati d’animo Pomigliano e Fiorentina che si affrontano domenica 15 ottobre nel quarto turno di Serie A femminile.

Pomigliano Femminile-Fiorentina: ultime news

La Fiorentina sta dimostrando un bel percorso di crescita con il nuovo tecnico De la Fuente ed è reduce da una qualificazione in Coppa Italia non scontata contro la Ternana. Pomigliano che ha perso per contro una bella occasione proprio in Coppa contro la Sampdoria per conquistare il primo successo stagionale, perdendo in casa al termine di una partita non particolarmente brillante.

Un solo punto in tre partite per le campane che però hanno dovuto subito affrontare Juventus e Roma. Fiorentina imbattuta, reduce da un ottimo pareggio esterno con l’Inter e dalla rotonda vittoria contro il Napoli. Una serie positiva che si è dunque allungata a quattro partite per la Viola.

Pomigliano Femminile-Fiorentina: quando si gioca, dove vederla

Partita: Pomigliano Femminile-Fiorentina

Data: 15 ottobre

Orario Tv: 12.30

Dove vederla in streaming: DAZN

La partita è in programma allo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco. Arbitra Dario Di Francesco di Ostia.

Streaming disponibile in esclusiva solo per gli abbonati su Dazn. A seguire, alle 16, in chiaro e per tutti su RAI Sport, la partita di cartello Roma femminile-Inter.

Pomigliano Femminile-Fiorentina: i precedenti dello scorso anno

Due soli precedenti lo scorso anno tra Viola e Pomigliano e altrettante vittorie per la Fiorentina. Nella gara d’andata gol partita di Mijatovic, piuttosto ispirata in questo avvio di stagione, in una sfida nella quale il Pomigliano sprecò molto sbagliando anche un calcio di rigore con Taty e restando in dieci per l’espulsione nel finale per somma di ammonizioni di Fusini. Alle Pantere non andò meglio nella partita di ritorno che si giocò a Sesto Fiorentino: 2-0 per le viola con un gol per tempo firmati in entrambi i casi da Kajan, prima su rigore e poi su assist di Catena.

Pronostico, Pomigliano Femminile-Fiorentina

Il momento della Fiorentina è davvero buono e convincente: e se le toscane riusciranno a smaltire la doppia trasferta di Coppa e campionato in rapida successione la squadra viola è la naturale favorita di questo turno.

Pronostico X2