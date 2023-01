La Fiorentina Women’s vola con la doppietta dell’attaccante e aggancia la Juventus. Pomigliano sempre sesto. Highlights video.

La Fiorentina femminile supera l’ostacolo Pomigliano con un gol per tempo: le Viola hanno infatti battuto per 2-0 le campane, trovando l’aggancio in classifica alla Juventus femminile e portandosi a -5 dalla vetta.

Vediamo dunque cronaca e tabellino di questa partita di Serie A femminile.

Fiorentina-Pomigliano femminile, primo tempo

Dopo un avvio “di studio”, il primo tempo tra Fiorentina donne e Pomigliano Women si accende al 16′, quando Catena libera un potente mancino su cui c’è una grande parata di Cetinja. Sul ribaltamento di fronte arriva invece un’enorme chance per Amorim Dias, sulla quale è Schroffenegger a superarsi.

Pochi minuti dopo, però, la Fiorentina passa in vantaggio: a siglare il gol dell’1-0 è Kajan, glaciale nel trasformare dal dischetto un rigore concesso per uno sgambetto in area campana sugli sviluppi di un’azione che aveva visto Johannsdottir centrare anche una traversa.

La gara prosegue con la Fiorentina stabilmente proiettata in avanti, tuttavia un po’ di imprecisione e una super Cetinja impediscono alle ragazze di Panico di trovare il raddoppio. La prima frazione di partita si chiude dunque sull’1-0, risultato che sembra stare piuttosto stretto alla formazione toscana.

Vedi anche: Pomigliano femminile, rosa giocatrici

Fiorentina-Pomigliano femminile, secondo tempo

Così come nel primo tempo, le prime azioni della ripresa arrivano attorno al quarto d’ora: al bel tiro di Corelli parato da Schroffenegger risponde la rovesciata di Catena, sulla quale è ancora una volta provvidenziale Cetinja.

Dopo un’altra chance non sfruttata da Corelli, la Fiorentina raddoppia con Kajan, brava a sfruttare al meglio un’imbucata di Catena per battere per la seconda volta il portiere ospite. Nonostante un altro paio di discrete occasioni, la partita si chiuderà proprio sul 2-0 per la Viola.

La Fiorentina con questo successo vola dunque a trentuno punti e aggancia la Juventus al secondo posto. Il Pomigliano, ormai matematicamente rassegnato ai play out, resta sesto a quota tredici.

Vedi anche: calendario Serie A Femminile

Tabellino Fiorentina-Pomigliano femminile

FIORENTINA (4-3-3): Schroffenegger; Cafferata, Tortelli, Breitner, Tucceri Cimini; Parisi, Johannsdottir, Severini (67′ Boquete); Catena (80′ Zamanian), Longo (60′ Hammarlund), Kajan. All.: Panico

POMIGLIANO (4-3-1-2): Cetinja; Apicella (56′ Novellino), Passeri, Golob, Fusini; Gallazzi, Taty (81′ Rabot), Ferrario (81′ Battelani); Di Giammarino (72′ Sangare); Martinez, Amorim Dias (56′ Corelli). All.: Sanchez

RETI: 20′ e 69′ Kajan