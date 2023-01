La Juve Women schiaccia la Samp donne con un pesante 5-0. Sugli scudi Girelli, autrice di una tripletta. Il video della partita.

Juventus femminile travolgente a Vinovo: le ragazze di Montemurro hanno infatti battuto la Sampdoria Women con un roboante 5-0, indirizzando la partita già nei primi minuti e dilagando poi nella ripresa grazie soprattutto a una scatenatissima Cristiana Girelli, oggi autrice di tre gol.

Andiamo dunque a vedere cronaca e tabellino del match e classifica di Serie A Femminile aggiornata.

Juventus-Sampdoria femminile, primo tempo

Non passano nemmeno ottanta secondi che la Juventus Women è già avanti: tambureggiante azione personale di Beerensteyn che calcia trovando la pronta respinta di Odden, la quale tuttavia non può nulla sul comodo tap-in della “solita” Girelli.

Il pressing della Juve donne è asfissiante e la Samp fatica a uscire dalla propria metà di campo, rischiando in un paio di occasione di incassare la seconda rete a stretto giro di posta.

Il 2-0, infatti, arriva al 18′, quando Cantore sfrutta al meglio un preciso lancio lungo di Gama per infilarsi alle spalle della difesa blucerchiata e superare Odden con un delicato pallonetto.

Con la Sampdoria femminile totalmente alle corde, le ragazze di Montemurro stringono d’assedio l’area avversaria e al 36′ arriva un’altra clamorosa occasione bianconera, ma il pallone calciato dal limite da Pedersen sbatte sul palo.

Il primo tempo si chiude dunque sul 2-0, con la Juventus in completo controllo della partita.

Juventus-Sampdoria femminile, secondo tempo

In avvio di ripresa la Sampdoria Women pare più aggressiva, ma è un fuoco di paglia: al 55′, infatti, Gama mette in mezzo per Girelli che, a due passi dalla porta, appoggia comodamente in porta per il tris piemontese.

Da qui in poi le la squadra ospite si scioglie e così arrivano in rapida successione anche il poker di Caruso (bella girata al 62′) e la tripletta personale di Girelli (64′), quest’ultima involontariamente servita da Odden che viene seduta prima di essere scavalcata da un tocco sotto che le permette di portarsi a casa il pallone.

Da qui in poi la Juve gestirà il match in comodità, pur non rinunciando a cercare di dilagare ulteriormente. La sfida, però, si chiuderà sul 5-0.

Tabellino Juventus-Sampdoria femminile

JUVENTUS (4-2-3-1): Aprile; Lenzini (63′ Pfattner), Sembrant (46′ Salvai), Gama, Boattin; Pedersen, Rosucci; Caruso (63′ Cernoia), Cantore (78′ Nystrom), Beerensteyn; Girelli (78′ Duljan). All.: Montemurro

SAMPDORIA (4-3-1-2): Odden; Giordano, Pettenuzzo, Pisani, De Rita (74′ Seghir); Prugna (63′ Panzeri), Re (80′ Conc), Cuschieri (63′ Regazzoli); Fallico; Cedeño, Tarenzi (63′ Lopez). All.: Cincotta

RETI: 2′, 55′ e 64′ Girelli, 18 Cantore, 62′ Caruso

Classifica aggiornata Juventus Women e Sampdoria femminile

Con il successo odierno la Juventus femminile vola a trentaquattro punti e stacca nuovamente la Fiorentina (ieri vittoriosa), portandosi al secondo posto solitario. La Sampdoria donne resta invece ferma a quota dieci, non schiodandosi dal penultimo posto.

Per le blucerchiate si tratta peraltro della sesta sconfitta consecutiva, un record stagionale che certamente non farà contento il popolo ligure.

