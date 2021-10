Sampdoria femminile giocatrici prima squadra. Rosa 2021-2022

Sampdoria femminile rosa 2021/22. Chi sono le calciatrici della formazione che gioca in serie a femminile. Ruoli, numeri di maglia, allenatore e storia della società Unione Calcio Sampdoria.

Sampdoria calcio femminile. La storia della squadra blucerchiata è davvero molto recente, visto che la società per partecipare al campionato di serie a 2021-22 ha acquistato il titolo sportivo del Florentia San Gimignano.

In altre parole la Sampdoria è l’ultima arrivata fra le squadre di Serie A femminile, ma ha già dimostrato di non avere nulla da invidiare alle altre. Questo soprattutto grazie alle sue giocatrici, che in ogni partita danno il massimo.

Giocatrici UC Sampdoria femminile 2021 2022

Ecco chi sono le 26 calciatrici che compongono attualmente la rosa della Sampdoria femminile, suddivise in base al ruolo.

Portieri

Selena Babb , portiere olandese che indossa la maglia numero 32.

, portiere olandese che indossa la maglia numero 32. Amanda Tampieri , altro estremo difensore, di nazionalità italiana che contende la maglia da titolare blucerchiata con il numero 1.

, altro estremo difensore, di nazionalità italiana che contende la maglia da titolare blucerchiata con il numero 1. Alice Fara, giovane italiana.

Difensori

Paola Boglioni, giocatrice italiana con la maglia numero 3.

giocatrice italiana con la maglia numero 3. Anna Auvinen, difensore finlandese in campo con la casacca numero 4.

difensore finlandese in campo con la casacca numero 4. Giorgia Spinelli, duttile difensore centrale italiana, maglia blucerchiata numero 5.

duttile difensore centrale italiana, maglia blucerchiata numero 5. Sabah Seghir, di nazionalità marocchina, a lei è affidato il numero 13.

di nazionalità marocchina, a lei è affidato il numero 13. Giulia Bursi, calciatrici italiana, di ruolo difensore e col numero di maglia 14.

calciatrici italiana, di ruolo difensore e col numero di maglia 14. Elena Pisani, numero 23 sulle spalle e ruolo da difensore per la classe 97′.

numero 23 sulle spalle e ruolo da difensore per la classe 97′. Debora Novellino, italiana indossa la maglia numero 33.

italiana indossa la maglia numero 33. Valeria Gardel, numero 46 per un’altra italiana a difesa dei blucerchiati

numero 46 per un’altra italiana a difesa dei blucerchiati Michela Giordano, difensore numero 67.

Centrocampisti

Florin Wagner, centrocampista tedesca col numero 6.

centrocampista tedesca col numero 6. Kristin Carrer, italiana con la maglia numero 7 gioca nella zona mediana del campo.

italiana con la maglia numero 7 gioca nella zona mediana del campo. Yoreli Rincón, numero 10 sinonimo di tecnica per la giocatrice di nazionalità colombiana.

numero 10 sinonimo di tecnica per la giocatrice di nazionalità colombiana. Maria Letizia Musolino, centrocampista italiana con la 17 sulle spalle.

centrocampista italiana con la 17 sulle spalle. Cecilia Re, numero 21 per la giocatrice classe 94′.

numero 21 per la giocatrice classe 94′. Veronica Battelani, gioca a centrocampo e indossa la numero 30.

gioca a centrocampo e indossa la numero 30. Bianca Fallico, italiana con la casacca numero 40.

Attaccanti

Caterina Bargi, punta italiana con la numero 9.

punta italiana con la numero 9. Emelie Helmvall, calciatrice svedese che porta il numero 11.

calciatrice svedese che porta il numero 11. Giada Lopez, attaccante italiana maglia numero 18.

attaccante italiana maglia numero 18. Alice Berti, altra italiana che in maglia blucerchiata indossa la 19.

altra italiana che in maglia blucerchiata indossa la 19. Ana Lucia Martinez, numero 20 per l’attaccante del Guatemala.

numero 20 per l’attaccante del Guatemala. Stefania Tarenzi, l’attaccante italiana con più esperienza e gol nella serie a femminile fra quelle che fanno parte della rosa della Sampdoria. Numero 27 per lei.

l’attaccante italiana con più esperienza e gol nella serie a femminile fra quelle che fanno parte della rosa della Sampdoria. Numero 27 per lei. Cristina Carp, punta di nazionalità rumena, le è stato assegnato il numero 55.

Chi allena la Sampdoria femminile?

L’allenatore della squadra ligure è Antonio Cincotta, mister con una lunga esperienza all’inizio come vice e poi come primo allenatore. Ha guidato in particolare la Fiorentina femminile, nelle partite di Serie A e nelle coppe. Ora però vuole ottenere il massimo da questa nuova esperienza da coach della Sampdoria women.

UC Sampdoria Calcio società e stadio

La società, come detto in apertura è giovanissima, visto che è stata fondata nel 2020, con la denominazione UC Sampdoria, dopo l’acquisizione del titolo sportivo della Florentia San Gimignano. Le partite di Serie A femminile vengono giocate nel campo sportivo Riccardo Garrone a Bogliasco.

Qui il club del presidente Ferrero, spera di scrivere le prime pagine importanti della sua giovane storia, grazie alle sue giocatrici. L’obbiettivo per la stagione calcistica 2021-2022 è la salvezza, ma sognare qualcosa in più non è proibito, classifica permettendo.

