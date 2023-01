Il Parma Women batte il Como donne grazie a una rete del neoacquisto. Le crociate restano ultime, ma si avvicinano al penultimo posto. Il video della partita.

Il Parma femminile torna a vincere: la squadra crociata ha infatti battuto il Como Women al termine di una partita decisamente noiosa nel primo tempo ma che si è animata nella ripresa, durante la quale il lampo di Corbin ha regalato il successo alla squadra di Panico (oggi sostituito dal suo vice Giannetti).

La cronaca e il tabellino della partita di calcio femminile.

Parma-Como Women, primo tempo

Nonostante un avvio di gara non esattamente ricco di emozioni, meglio il Como Women nei primi venti minuti: a provare a rendersi pericolosa è in particolar modo Pavan, la quale prima con un tiro a giro (pochi problemi per Capelletti) e poi con un piattone da dentro l’area (palla abbondantemente fuori dallo specchio) prova quantomeno a farsi vedere in avanti.

Questi sono tuttavia gli unici (mezzi) lampi di un primo tempo decisamente avaro di emozioni, per quanto combattuto ed equilibrato. I due portieri, di fatto, non vengono mai davvero chiamati in causa fino all’intervallo, al quale si giunge dunque con entrambe le reti inviolate.

Parma-Como Women, secondo tempo

Decisamente più vivace l’inizio di secondo tempo. A rendersi pericoloso per primo è il Como Women, con Kubassova che riceve palla al limite e calcia verso la porta di Capelletti, trovando tuttavia l’ottima risposta in tuffo del portiere di casa.

Il rischio corso è una scossa elettrica per il Parma femminile che, al 48′, la sblocca: break a centrocampo di Santoro e palla al neoacquisto Corbin, la quale calcia trovando la risposta di Korenciova che però non può nulla sulla ribattuta della stessa numero 3, la quale bagna dunque l’esordio in maglia crociata andando a segno ad appena tre minuti dal proprio ingresso in campo. Il gol da fiducia alle padrone di casa, tanto che al 52′ Cambiaghi sfiora il palo con una gran botta da fuori.

La risposta comasca è affidata ancora una volta a Pavan, il cui colpo di testa al 70′ si spegne però sul fondo a pochi centimetri dalla porta difesa da Capelletti, brava anche pochi minuti dopo quando Di Luzio indirizza praticamente di spalla verso la porta trovando una carambola che però non sorprende l’estremo difensore delle ducali.

La sfida è vibrante fino al triplice fischio, come dimostra il fatto che nel recupero ci sia una clamorosa occasione per parte: né Brenn (che, solissima, calcia alto a pochi metri dalla porta) né Banusic (gol divorato a tu per tu con Korenciova che si esalta in spaccata) riescono a trovare la via della rete.

La partita termina dunque sull’1-0, con il Parma donne che dunque, pur restando ultimo nella classifica di Serie A, si porta a nove punti e quindi a -1 dalla Sampdoria penultima. Sempre undici punti e terzultimo posto (al pari con il Sassuolo) invece per il Como Women.

Tabellino Parma-Como femminile 1-0

PARMA (4-3-3): Capelletti; Arrigoni (46′ Vaitukaityte), Heroum, Giovana, Santoro; Farrelly (46′ Arcangeli), Cox, Bardin; Cambiaghi (79′ Banusic), Lazaro (86′ Marchao), Martinovic (46′ Corbin). All.: Giannetti (vice di Panico, oggi squalificato)

COMO (4-4-2): Korenciova; Brenn, Rizzon, Lipman (88′ Kravets), Zanoli; Pastrenge (55′ Beil), Picchi (70′ Rigaglia), Karlernas (70′ Di Luzio), Pavan; Kubassova, Linberg (54′ Hilaj). All.: De la Fuente

RETI: 48′ Corbin (P)