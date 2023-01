Il Parma Women, ultimo in classifica contro il Como femminile. Probabili formazioni, ultime news, precedenti e dove vedere la partita di calcio donne.

Parma femminile-Como Women vedrà affrontarsi due delle grandi deluse del campionato di Serie A donne: tutte e due le squadre non navigano in acque tranquille e hanno dunque bisogno di fare punti in vista della seconda parte di stagione.

Più nello specifico, le ducali sono ultime in classifica con appena sei punti conquistati in quattordici partite, mentre le lariane ne hanno cinque in più e sono terzultime.

Vediamo dunque probabili formazioni, ultime novità, pronostico e dove vedere questa partita di calcio femminile.

Parma-Como femminile, probabili formazioni

Qualche dubbio in casa Parma femminile c’è, in primis in attacco, con Banusic che dopo l’infortunio patito contro la Roma difficilmente dovrebbe essere della partita. Attenzione dunque al nuovo acquisto Corbin, attaccante da poco approdata tra le fila ducali e pronta a dare il proprio contributo. Sicuro assente invece mister Domenico Panico, fermato per due giornate dal Giudice Sportivo dopo l’espulsione rimediata nel corso del match della scorsa settimana.

Il Como Women recupera invece il portiere Beretta, nuovamente a disposizione dopo la squalifica che l’ha tenuta ferma in occasione dell’ultimo turno di Serie A Femminile. Per il resto, De la Fuente non dovrebbe cambiare granché rispetto al suo consueto starting XI, optando per un 4-3-3 e sul tridente formato da Pavan, Kubassova e Beil in avanti.

Di seguito, dunque, le probabili formazioni di Parma-Como Women.

PARMA (4-1-4-1): Capelletti; Santoro, Heroum, Cox, Jelencic; Arrigoni; Cambiaghi, Farrelly, Vaitukaityte, Bardin; Martinovic

COMO (4-3-3): Beretta; Borini, Rizzon, Hilaj, Brenn; Karlernas, Pastrenge, Lipman; Pavan, Kubassova, Beil

Pronostico e precedenti Parma-Como Women

La posizione di classifica sembra mettere ampiamento in vantaggio il Como: tra le due formazioni ci sono infatti cinque punti di differenza, inoltre il momento sorride alle lariane che hanno raccolto quattro punti nelle ultime tre sfide a fronte degli zero delle emiliane.

La larga vittoria per 4-1 dell’andata, unico precedente tra le due squadre, rafforza ancora di più la posizione della formazione di De la Fuente. Il pronostico sembra insomma tutto a favore delle ospiti, tuttavia il fattore casalingo e la qualità di diverse singole giocatrici del Parma potrebbero anche fare la differenza e permettere al club crociato di rilanciarsi e di ritrovare un po’ di fiducia.

Vedi anche: calendario Serie A Femminile

Parma-Como femminile, quando si gioca e dove vederla

Parma–Como donne si disputerà domenica 29 gennaio 2023 con fischio d’inizio fissato per le ore 14.30. A dirigere la partita sarà l’arbitro Giuseppe Mucera di Palermo.

Essendo un’esclusiva TIMvision, il match sarà inoltre disponibile esclusivamente sulla piattaforma di streaming a pagamento.