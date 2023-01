Il Parma donne, ultimo in classifica, mette in difficolta l’AS Roma. Alla fine decide un rigore molto contestato dalle ducali.

La Roma femminile risponde alla Juventus battendo il Parma Women nel testa-coda odierno ma, così come le bianconere, anche le ragazze di Spugna hanno più di qualche difficoltà a portare a casa la vittoria.

Di seguito il racconto e il tabellino della partita.

Parma Women-Roma femminile, primo tempo

Avvio shock per la Roma donne: non passano infatti nemmeno cinque minuti che il Parma Women è già clamorosamente in vantaggio. A segnare è Martinovic, brava a sfruttare un’incomprensione Wenninger–Caesar per insaccare l’1-0.

La risposta della Roma è però veemente e repentina, tanto che all’8′ la parità è già ristabilita grazie ad Haavi, brava a piazzare all’angolino basso con una precisa conclusione dal limite.

L’inerzia del match a questo punto è in favore delle capitoline, le quali al 19′ la ribaltano: Glionna si accentra e calcia basso e forte trovando la bellissima deviazione di tacco di Giacinti che beffa Capelletti da due passi.

La Roma continua ad attaccare e al 42′ avrebbe anche l’occasione per raddoppiare il vantaggio, ma Wenninger spara altissimo da buona posizione.

Gol sbagliato, gol subito: un minuto dopo infatti Cambiaghi lavora un gran pallone in area prima di toccare all’indietro per l’accorrente Bardin che si inventa uno splendido sinistro a giro con la palla che si infila sul secondo palo. Le squadre vanno dunque a riposo sul 2-2.

Vedi anche: Parma Women, rosa giocatrici

Parma Women-Roma femminile, secondo tempo

Pronti, via ed è subito super occasione per la Roma, ma Haavi centra il palo. Nonostante qualche difficoltà, il Parma femminile si difende comunque in modo ordinato, come dimostra il fatto che per la mezz’ora successiva al legno centrato dalla norvegese non ci son grandi chance da segnalare.

Al 76′, tuttavia, l’episodio che decide il match: Heroum trattiene in modo prolungato Giacinti che cade in area e “convincendo” l’arbitro a fischiare un calcio di rigore in favore delle giallorosse. La decisione non viene ovviamente presa troppo bene dalla panchina ducale e in particolare dall’allenatore Panico, espulso per le veementi proteste. Sul dischetto, comunque, si presenta Andressa che batte Capelletti con un tiro centrale (il portiere di casa peraltro riesce a toccare con i piedi, ma non a impedire che la palla si insacchi).

Nonostante il forcing finale del Parma femminile, l’AS Roma riesce a resistere e a portare a casa tre punti che permettono alle ragazze di Spugna di rimanere prime in classifica a +5 dalla Juventus. Le crociate, invece, restano fanalino di coda.

Vedi anche: calendario e classifica Serie A Femminile 2022/2023

Tabellino Parma-Roma femminile 2-3

PARMA (4-1-4-1): Capelletti; Santoro, Heroum, Cox, Jelencic (59′ Arcangeli); Arrigoni (77′ Arrigoni); Cambiaghi, Farrelly, Banusic (14′ Vaitukaityte, 59′ Maia), Bardin; Martinovic (78′ Arnadottir). All.: Panico

ROMA (3-5-2): Ceasar; Minami, Linari, Wenninger; Andressa (78′ Kramzar), Greggi, Giugliano, Cinotti (46′ Haug), Haavi; Giacinti (93′ Ciccotti), Glionna (62′ Serturini). All.: Spugna

RETI: 5′ Martinovic (P), 8′ Haavi (R), 19′ Giacinti (R), 43′ Bardin (P), 76′ Andressa (R)

ESPULSIONI: Panico (allenatore Parma)