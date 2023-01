La Juventus femminile espugna il campo del Pomigliano Women grazie a Cantore e Beerenstyen. Al 91′ il palo delle campane fa tremare Montemurro. Highlights video del match.

La Juventus femminile riparte dopo le note vicende giudiziarie del club e dopo il pareggio-beffa dell’ultima giornata contro un Sassuolo che in questo turno ha perso contro le Viola: le bianconere si sono infatti imposte in casa del Pomigliano Women, riprendendo la corsa in ottica scudetto.

La partita del Gobbato (oggi disputata a porte chiuse a causa di problemi strutturali dell’impianto) si chiude sull’1-2, con la squadra di Montemurro che ha peraltro dovuto rimontare l’iniziale vantaggio campano.

Ecco cronaca e tabellino della partita di calcio femminile tra torinesi e campane

Pomigliano-Juventus femminile, primo tempo

Avvio piuttosto deciso della Juventus Women che per la prima metà del primo tempo schiaccia il Pomigliano donne e si rende pericolosa per due volte con Girelli (4′ e 8′), trovando comunque sempre un’attenta Cetinja sulla propria strada.

Alla prima vera occasione, è però il Pomigliano a passare in vantaggio: erroraccio di Salvai che regala palla a Ferrario, la quale ringrazia, di invola verso la porta e a tu per tu con Aprile la batte per l’1-0 delle padrone di casa.

La gioia delle ragazzi di Sanchez non dura comunque granché, visto che tre minuti dopo Cantore ristabilisce la parità con un facile tap-in di testa su una corta respinta di Cetinja arrivata in seguito a un’incornata proprio della numero 9 bianconera.

Prima dell’intervallo ci sarà modo di assistere a una nuova “puntata” dello contro Girelli–Cetinja, con il portiere del Pomigliano che ne esce tuttavia ancora una volta vittoriosa respingendo il pallone calciato da distanza ravvicinata dalla bomber juventina. Le squadre vanno dunque a riposo sull’1-1.

Pomigliano-Juventus femminile, secondo tempo

La ripresa comincia con una Juventus femminile ancora decisamente aggressiva e vicina al gol, questa volta con Beerensteyn che però spara clamorosamente fuori da ottima posizione.

Questo è tuttavia solo il preludio alla rete bianconera che arriverà proprio con l’attaccante olandese, la quale si fa dunque perdonare sfruttando al meglio un perfetto passaggio filtrante di Grosso per battere Cetinja.

Da qui in poi le occasioni scarseggiano, ma al 91′ Corelli regala un brivido gelido alla Juve donne: la giocatrice del Pomigliano, ricevuta palla in area da Bragonzi (giocatrice di proprietà proprio della Juventus Women), centra il palo esterno.

La squadra di Montemurro sale dunque a trentuno punti in classifica si riporta al secondo posto solitario della Serie A Femminile, il Pomigliano donne invece resta a quota tredici e non si schioda dalla sesta posizione.

Tabellino Pomigliano-Juventus Women 1-2

JUVENTUS (3-4-3): Aprile; Gama, Sembrant, Salvai (55′ Rosucci); Lenzini, Pedersen, Grosso (76′ Caruso), Boattin; Cantore (77′ Bonfantini), Girelli, Beerensteyn (76′ Cernoia). All.: Montemurro

ATALANTA (4-3-1-2): Cetinja; Apicella (70′ Novellino), Golob, Passeri, Fusini; Gallazzi (77′ Bragonzi), Ferrario, Tatiely; Battelani (60′ Di Giammarino); Martinez, Amorim Dias (60′ Corelli). All.: Sanchez

MARCATRICI: 26′ Ferrario (P), 29′ Cantore (J), 59 Beerensteyn (J)

