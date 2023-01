La Fiorentina Femminile conquista la posta piena contro il Sassuolo grazie a un gol strepitoso. Cronaca partita

Da una parte il Sassuolo che grazie agli ultimi risultati ha definitivamente abbandonato le ultime posizioni della classifica ma che è aritmeticamente certo solo dell’accesso alla poule salvezza. Dall’altra la Fiorentina, reduce dalla pesantissima sconfitta (1-7) contro la Roma.

Patrizia Panico in settimana aveva chiesto una reazione alle sue giocatrici. E anche se il gol partita arriva solo su calcio piazzato e al termine di una sostanzialmente molto equilibrata arrivano i tre punti, la cosa più importante per la squadra viola.

Sassuolo Femminile-Fiorentina Women 0-1

Partita equilibrata si diceva, ma con la Fiorentina insidiosa ed estremamente aggressiva fin dai primi minuti di gioco. Johansdottir, particolarmente ispirata, cerca in almeno un paio di occasioni di rendersi pericolosa. Prima con un assist, poi con un tiro, poi con un bel colpo di testa su calcio d’angolo di tu Tuccerri Cimini. La difesa del Sassuolo va in affanno ma resiste anche se a tratti le emiliane sbandano in bodo evidente. Kresche, più volte sollecitata, fa buona guardia in particolare su una gran conclusione di Boquete che spara addosso al portiere avversario al termine di una arrembante azione delle Viola.

Giusto al termine di una prima frazione di gara dominata dalla Fiorentina il vantaggio. Gol strepitoso su calcio di punizione dal limite dell’area di Agard. E stavolta nemmeno Kresche, fino a quel momento perfetto, ci arriva.

Secondo tempo più equilibrato anche perché il Sassuolo mete il naso fuori dalla propria tre quarti. Lasciando per altro ampi spazi alla Fiorentina che va vicino al raddoppio con Severini su azione di calcio piazzato. Le padrone di casa hanno il merito di provarci fino al termine della partita anche con una certa insistenza: ma con poca precisione. Pericolose con Brignoli, poi con Kajan. Ma Kresche respinge tutto.

La Fiorentina concretizza una vittoria che dopo la sconfitta con la Roma muove di nuovo la classifica e consolida il terzo posto in attesa della partita dell’Inter che domani affronterà il Como. Il primo obiettivo è già certo. L’accesso alla poule scudetto. Oltre che i quarti di finale di Coppa Italia che vedranno la Fiorentina abbinata al Milan, vittorioso oggi sul campo della Sampdoria.