Coppa Italia Femminile, tutte le qualificate ai quarti – Highlights

Si completa il quadro delle promosse ai quarti di finale della Coppa Italia Femminile con la conclusione della fase a gironi

La Coppa Italia Femminile le sue otto protagoniste iscritte ai quarti di finale. Tutte le favorite, incluse la Juventus – detentrice del trofeo – raggiungono Roma, Sampdoria e Chievo Verona, unica squadra di Serie B ammessa alla fase a eliminazione diretta.

Nelle ultime cinque partite in programma, tutto come da programma. Pur con qualche incertezza persino per una squadra come l’Inter che non va oltre il pareggio e si qualifica solo grazie alla miglior differenza reti rischiando moltissimo. Juventus, Fiorentina e Milan a punteggio pieno. Come la Sampdoria. Anche sui campi femminili onorato con un toccante minuto di silenzio il ricordo di Luca Vialli, scomparso a soli 58 anni.

Questo il quadro completo dei risultati dell’ultima giornata della fase a gironi.

Coppa Italia Femminile 2022/2 3a giornata COMO

ROMA

1-1 CHIEVO VERONA

SASSUOLO

2-1 SAN MARINO

SAMPDORIA

0-3 BRESCIA

JUVENTUS

1-4 NAPOLI

POMIGLIANO

1-1 LAZIO

MILAN

0-7 HELLAS VERONA

FIORENTINA

0-4 PARMA

INTER

1-1

Coppa Italia Femminile 2022/23, ultima giornata

Brescia Femminile-Juventus Women 1-4

In una partita caratterizzata da campo pesante e pioggia battente, la Juventus Women batte il Brescia Femminile alla distanza grazie a una migliore condizione nel corso del secondo tempo. Pfattner trasforma in gol un traversone che con una leggera deviazione sorprende Lugli e si insacca. La Juventus, nonostante alcune occasioni per chiudere la partita fin dal primo tempo, finisce per soffrire. Merito del pareggio di Merli che sfrutta una palla persa da Boattin e si infila in una maglia difensiva bianconera un po’ larga. In pochi minuti però la squadra di Montemurro riprende il controllo della partita e chiude la sfida: prima Sembrant con una conclusione al volo su azione da calcio piazzato, poi Girelli – di testa – e infine Boattin con un gran tiro dal limite fissano il risultato su un ampio 1-4.

Questi gli highlights della sfida tra Brescia e Juventus

Parma-Inter 1-1

Grazie alla netta vittoria di Cesena della seconda giornata, all’Inter basta un pareggio sul campo del Parma. La squadra di Rita Guarino soffre per lunghissimi tratti, salvata dalla traversa su una gran conclusione di Banusic da calcio piazzato e da un paio di interventi decisivi di Mirante. Ma trova il vantaggio dopo oltre un’ora di gara e solo grazie a un calcio di rigore trasformato da Bonetti per un fallo di Cox su Chawinga. Parma meritevole del pareggio sfiorato in almeno altre tre occasioni: il gol delle Ducali arriva a tempo quasi scaduto con Banusic, sicuramente la migliore del Parma, splendido dribbling e precisa conclusione nel sacco. Ma a tempo scaduto è ancora una volta Mirante a salvare il risultato e la qualificazione con uno splendido intervento su Martinovic. Inter che passa: ma a fatica.

La sintesi del pareggio tra Parma e Inter

Verona-Fiorentina 0-4

Decisamente più comoda e agevole la vittoria della Fiorentina Women con quattro gol sul campo dell’Hellas Verona femminile. Viola sempre in pieno controllo fin dall’inizio. Subito un palo di longo poi il vantaggio di Kajan su appoggio di Parisi. Immediato il raddoppio: altro cross di Parisi che Severini insacca di testa. Nel dominio delle ospiti il primo tempo si chiude con il terzo gol di Johansdottir. E il secondo tempo con numerose sostituzioni è poco più di un allenamento nel quale brilla per bellezza lo splendido quarto rete di Mijatovic. Fiorentina vicina a più riprese al quinto gol. Ma quattro bastano e avanzano per la qualificazione a punteggio pieno e con 11 gol in due sole partite.

Napoli Women-Pomigliano Femminile 1-1

L’atteso derby tra Napoli Femminile e Pomigliano d’Arco si chiude in parità. Ma il punto basta alle Pantere per accedere al turno successivo. Una bella gara con il Napoli, lanciatissimo per tornare in massima divisione dopo la retrocessione dello scorso anno, che interpreta la gara con intensità. Azzurre in vantaggio con Del Estal al 24’ grazie a un pallone in profondità di Strisciuglio che coglie di sorpresa la difesa ospite.

Pomigliano che nel secondo tempo si fa via via più aggressivo ed efficace sfiorando il pari a più riprese. Di Marino affronta in area Amorim con un contatto che secondo il direttore di gara è da cartellino giallo (il secondo, espulsione) e rigore. Molte le discussioni: ma Verena trasforma e il Napoli, in dieci, onora la partita fino al termine sfiorando il clamoroso che potrebbe valere vittoria e qualificazione fino all’ultimo istante. Finale palpitante con un clamoroso colpo di testa di Del Estat fuori di nulla e il palo di Corelli su punizione per le ospiti.

Lazio Femminile-Milan Women 0-7

Facile affermazione del Milan Women che gioca al tiro al bersaglio sul campo di una Lazio troppo svagata in difesa. Ci si aspettava sicuramente di più e di meglio dalle capitoline, capoliste del campionato cadetto. E invece dopo appena mezz’ora gara già chiusa con quattro gol in rapida successione in nemmeno venti minuti. Dal 12’ al 32’ vcanno a segno Fusetti, Soffia, Thomas e Piemonte.

Milan che dilaga poi nella ripresa con Thrige, Bergamaschi e Dubcova in una partita assolutamente senza storia. Da rilevare, oltre ai sette gol da sette marcatrici diverse, anche il ritorno in campo di Noemi Fedele, terzo portiere rossonero che rivede lo specchio della porta a distanza di molti mesi dall’infortunio subito all’inizio dello scorso anno.

In attesa dei sorteggi che definiranno i quarti di finale del secondo trofeo nazionale di Lega, tra sabato e domenica torna la Serie A Femminile, con la capolista Roma ospite della Fiorentina terza in classifica e la Juventus in casa contro il Sassuolo.