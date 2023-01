Coppa Italia femminile, le prime tre squadre classificate ai quarti di finale – Highlights

Nel corso di questo fine settimana si conclude la fase a gironi della Coppa Italia femminile con le prime tre promosse ai quarti di finale

C’è subito una vittima eccellente nella fase a gironi di Coppa Italia femminile. Dopo le prime tre partite dell’ultimo turno di gioco è il Sassuolo l’unica squadra di massima serie a uscire clamorosamente di scena a vantaggio del Chievo Verona.

Passa anche la Roma, battuta in finale lo scorso anno dalla Juventus ma detentrice della Supercoppa italiana dopo la vittoria di qualche settimana fa sulle bianconere. Pur con qualche sofferenza di troppo contro un ottimo Como. E passa la Sampdoria, due vittorie in due partite per le blucerchiate.

Chievo Verona Women-Sassuolo Femminile

Prosegue la stagione altalenante del Sassuolo che dopo un avvio di campionato davvero negativo rinuncia anche alla Coppa Italia uscendo proprio come lo scorso anno prima della fase degli scontri diretti. E anche quest’anno a eliminare le neroverdi è una outsider. Fu il Como lo scorso anno, poi promosso al massimo campionato. E quest’anno tocca al Chievo Verona, a oggi brillante realtà del campionato cadetto.

All’11’, il Chievo Verona passa in vantaggio. Un errore nella propria trequarti della difesa emiliana Ferrato, ex di turno, salta Kresche e appoggia in rete. Bella gara con diverse occasioni, equamente distribuite: ma se Brignoli trova la parata decisiva di Sargenti, Jane al 64’ calcia in gol il pareggio che potrebbe valere la qualificazione visto che al Sassuolo sarebbe comunque bastato un pareggio.

Il Chievo si riprende la partita grazie a un altro errore in fase di impostazione delle emiliane. Stavolta è Bellucci che perde palla, con Dallagiacoma che si presenta davanti a Kresche trovando il gol decisivo. Insistenti e sfortunate le azioni del Sassuolo che sfiora a più riprese il pareggio. Vince il Chievo che accede a sorpresa ai quarti di finale.

Como Femminile-Roma Femminile 1-1

Non è certo la miglior Roma della stagione. Ma basta un pareggio sul campo del Como a promuovere ai quarti la squadra di Alessandro Spugna. Tenendo aperti dunque tutti i fronti di una stagione comunque straordinaria visto che le giallorosse sono l’unica squadra rappresentante l’Italia alla Champions League, in attesa del sorteggio e della prossima avversaria.

Due gol in un solo minuto di gara, tra il 40’ e il 41’ a sintetizzare una partita equilibrata nel corso della quale un ottimo Como concede pochissimo mentre la Roma spreca forse troppo. Gol delle lariane al 40’ con Beccari che batte da distanza ravvicinata Lind (schierata tra i pali al posto di Caesar) su un cross dalla sinistra. Immediato il pareggio di Haavi su traversone di Serturini. Roma sprecona nel finale con due ottime opportunità sciupate da Glionna e Bartoli. Giallorosse che passano grazie a una migliore differenza reti.

Questi gli highlights della partita della Roma a Como

San Marino Academy-Sampdoria 0-3

La Sampdoria che in campionato non vince da settembre ritrova il successo e la soddisfazione di arrivare per la prima volta ai quarti di finale di Coppa Italia femminile battendo nettamente la San Marino Academy nel secondo successo del girone dopo quello ampio dell’esordio a Ravenna.

Gara per la verità mai in discussione con la Samp che rintuzza l’iniziale verve delle padrone di casa per poi prendere il dominio del gioco costruendo due nitide palle gol, cogliendo una traversa con Seghir per poi trovare il vantaggio al 27’ con Pisani, di testa, su una corta respinta di Olivieri. Nel secondo tempo il San Marino non passa e prima Baldi e poi Re, con uno splendido colpo di testa, chiudono il match con un ampio 0-3. Una bella iniezione di fiducia per una squadra che era reduce da quattro sconfitte di fila in Serie A.

Domenica pomeriggio le ultime cinque gare in programma, tutte decisive: Brescia-Juventus, Lazio-Milan, Napoli-Pomigliano, Parma-Inter e Verona-Fiorentina