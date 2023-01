Coppa Italia Femminile, la Juventus Women completa il secondo turno

Coppa Italia donne La Juventus femminile vince sul campo del Cittadella. Cronaca, risultati e programma prossime partite.

Prima partita ufficiale del 2023 per il calcio femminile italiano. E nuova vittoria di una Juventus che da una parte rimpiange l’uscita di scena europea e la sconfitta in Supercoppa italiana contro la Roma. Ma dall’altra ha due obiettivi ancora da percorrere. Lo scudetto e la Coppa Italia.

Ma intanto la Juventus Women compie il primo passo decisivo verso la seconda fase di Coppa Italia battendo il Cittadella (1-3) in una partita meno netta di quanto il risultato possa far intuire.

Cittadella-Juventus 1-3 cronaca

Un buon test per la squadra bianconera che si ripresenta in campo per la prima volta nel nuovo anno senza indecisioni. Trascinata da una Zamanian particolarmente ispirata e molto pericolosa fin nei primi minuti, la Juve passa proprio con la ex attaccante del PSG: gran colpo di testa al 31’ dopo quattro nitide palle gol. Non senza una bella occasione di Kongouli che scuote la traversa della squadra di Montemurro colpendo una clamorosa traversa.

Il vantaggio della Juventus, con un preciso colpo di destro proprio di Zamanian al 31’, sblocca il risultato. Basta questo a spronare definitivamente le campionesse d’Italia che al 40’ raddoppia con Bonfantini, prontissima a sfruttare un’altra caparbia azione di Zamanian, brava tenere in campo la palla e crossarla al centro.

Il gol del Cittadella a pochi secondi dall’intervallo con Kongouli, elemento interessante e pericoloso, tiene desto l’interesse su una partita apparentemente senza pronostico.

Qualche sofferenza per la Juve Donne

Il Cittadella si conferma una squadra consistente, capace di tenere testa alla ben più quotata avversaria. Occasioni da una parte e dall’altra in una gara davvero piacevole, con Cantore e Beerensteyn per la Juve ma anche per le padrone di casa sempre con la greca Sofia Kongouli, decisamente in evidenza e meritevole di una evidenza anche in massima serie.

Alla Juve serve quasi tutta la seconda frazione per chiudere la gara. Il terzo gol lo firma Cristiana Girelli, tenuta in panchina e subentrata da pochi minuti, con un calcio di rigore che fissa i conti sull’1-3.

Cittadella ormai eliminato, ma a testa alta, con una vittoria in due partite e Juve che dovrà quanto meno pareggiare a Brescia nell’ultima gara in programma la prossima settimana.

Coppa Italia femminile tutti i risultati della seconda giornata

Coppa Italia Femminile 2022/2 2a giornata TORRES

SASSUOLO

0-2 GENOA

FIORENTINA

1-7 RAVENNA

SAMPDORIA

1-2 TERNANA

MILAN

0-2 CESENA

INTER

0-5 AREZZO

ROMA

0-3 TAVAGNACCO

POMIGLIANO

1-6 CITTADELLA

JUVENTUS

1-3

Coppa Italia femminile prossime partite

Coppa Italia Femminile 2022/2 3a giornata COMO

ROMA

07 gennaio 12:30 CHIEVO VERONA

SASSUOLO

07 gennaio 14:30 SAN MARINO

SAMPDORIA

07 gennaio 14:30 BRESCIA

JUVENTUS

08 gennaio 14:30 NAPOLI

POMIGLIANO

08 gennaio 14:30 LAZIO

MILAN

08 gennaio 14:30 HELLAS VERONA

FIORENTINA

08 gennaio 14:30 PARMA

INTER

08 gennaio 14:30

Questo il programma della Coppa Italia, ma le squadre di serie A femminile si preparano per il prossimo turno del campionato che riparte sabato prossimo, 14 gennaio. Si giocherà la 13esima giornata, sei turni al termine della regular season che si concluderà entro la fine del mese di febbraio prima della doppia fase play off, scudetto e salvezza.

