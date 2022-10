Risultati Coppa Italia Femminile 2022/23, la Torres acciuffa il Chievo

Pareggio a tempo scaduto per la Torres contro il Chievo nell’ultima partita del primo turno di Coppa Italia

Mancava una sola partita per completare il primo turno della fase a gironi di Coppa Italia. Dopo due rinvii la Torres, gloriosa squadra che vanta il record di successi in questa competizione – ben otto – ma prima che la Coppa Italia fosse completamente riformata, ospitava il Chievo Verona in un match di rilievo che riguarda due tra le realtà più interessanti della Serie B femminile. Finisce in parità, 1-1.

In un match che il calendario di campionato vuole ancora molto lontano, le squadre si ritroveranno a Verona solo a gennaio per il 14esimo turno del campionato cadetto femminile, le sassaresi riescono a rimontare a tempo abbondantemente scaduto il vantaggio concretizzato nei primi minuti di gioco da Puglisi.

Una partita segnata soprattutto dalla difficoltà della squadra sarda di creare occasioni da gol nonostante una netta supremazia di campo e di gioco. Chievo efficace in difesa e nelle ripartenze ma impreciso in fase di conclusione. E così, con le clivensi che non chiudono la partita, e al 94’ – quando ormai mancavano pochi secondi al termine – è arrivato il terzo gol stagionale di Morena Iannazzo che fissa il risultato sul pareggio lasciando in assoluto equilibrio le sorti del girone.

Nel prossimo turno di Coppa Italia, fissato tra 1 e 2 novembre con orari ancora da definire, la Torres chiuderà il suo doppio impegno di nuovo in casa, ospitando il Sassuolo, testa di serie del girone. Emiliane a Verona, contro il Chievo l’ultimo match del calendario l’8 gennaio. Al termine del calendario di tre partite di sola andata degli otto gironi passerà ai sorteggi che determineranno i quarti di finale solo la prima classificata. Nessuna testa di serie, abbinamenti aperti con gare di andata e ritorno decisi sempre dal sorteggio.

