Juventus women contro lnter, a che ora si gioca la partita di venerdì. Biglietti, streaming, formazioni e pronostico.

La partita Juve-Inter women si gioca venerdì 26 aprile alle ore 20:30. L’anticipo della 6a giornata dei playoff di calcio femminile è molto importante perché potrebbe tenere aperto o chiudere matematicamente il discorso scudetto per le bianconere. Per l’Inter invece vale solo per il 4° posto. Entriamo nel dettaglio e vediamo cosa aspettarsi dal match.

Dove vedere Juve-Inter femminile

Il derby d’Italia donne si può guardare in chiaro gratis in tv su Raisport (canale 58 del digitale terrestre). L’incontro è trasmesso in diretta e in streaming anche su RaiPlay. Per chi volesse partecipare all’evento allo stadio La Marmora-Pozzo di Biella i biglietti sono gratuiti e disponibili online sul sito ufficiale della Juventus.

Probabili formazioni Juventus e Inter

La formazione allenata da Zappella è reduce dalla vittoria contro il Sassuolo che ha consentito di confermare il 2° posto e guadagnare 2 punti sulla Roma. Successo arrivato grazie ai gol delle giocatrici bianconere Boattin e Nystrom. La prima partirà sicuramente fra le 11 titolari, mentre per la seconda più probabile un impiego a partita in corso. Stando alle ultime Juve news infatti in attacco dovrebbero esserci Girelli, Cantore e Beerensteyn.

Per l’Inter femminile la partita vale più per l’orgoglio che per la classifica. Anche se le calciatrici allenate da Guarino possono ancora arrivare quarte, superando il Sassuolo. Magull sarà della partita, mentre in avanti le lombarde si affidano a Cambiaghi.

I precedenti fra le due squadre

L’ultima volta che si sono incontrate bianconere e nerazzurre in campionato è finita in pareggio con molti gol e spettacolo in campo. Tuttavia allargando il campo nei 13 precedenti in Serie a fra le due formazioni rivali, per 10 volte ha vinto la Juventus, mentre i pareggi sono stati 3. Le nerazzurre invece non hanno mai vinto e quindi ci proveranno in questa occasione.

Juve-Inter femminile il nostro pronostico

Bianconere che devono vincere per forza, altrimenti la Roma sarà aritmeticamente campione d’Italia per la seconda volta consecutiva. Viceversa l’Internazionale non ha particolari esigenze di classifica, anche se per la matematica avrebbe ancora una piccolissima speranza champions trovandosi a -10 dalla Fiorentina. Tuttavia sulla carta le motivazioni sono più dalla parte juventina.

Per questo e in relazione allo stato di forma delle ultime giornate, la previsione è una vittoria della squadra di casa. Se a questo aggiungiamo i dati dei precedenti, con l’Inter mai vincente in campionato contro le rivali, la nostra favorita per la partita è la squadra allenata da Zappella.

Pronostico Juve-Inter: 1