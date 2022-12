Champions League femminile, Roma ai quarti: format e partite

Champions femminile conclusa la fase a gironi. Roma qualificata, sorteggi e come funzionano i prossimi turni

Champions League femminile. La qualificazione della Roma, seconda classificata nel suo gruppo della UWCL, mantiene una squadra italiana tra le migliori otto d’Europa.

Peccato per la Juventus Women, alle spalle delle campionesse dell’Olympique Lione con le quali le bianconere avevano mantenuto per due volte l’imbattibilità. Ed esclusa al di là dei propri demeriti.

Champions League femminile: le qualificate

Il novero delle squadre qualificate comprende oltre alla Roma due squadre inglesi, le ex campionesse del Chelsea e Arsenal, due squadre tedesche, Wolfsburg e Bayern Monaco, due francesi – Olympique Lione e Paris Saint Germain e il Barcellona, detentore del titolo. Fuori il Real Madrid.

Per l’Italia la presenza della Roma femminile è importante e significativa anche in considerazione del punteggio europeo che riguarda il nostro paese e ogni singolo club quando sarà il momento dei sorteggi della prossima edizione.

L’anno prossimo il format non cambierà: 44 squadre al via, le italiane saranno le prime due classificate del campionato di Serie A e dovranno accedere al tabellone principale a gironi (ancora una volta di sedici squadre) attraverso le due fasi di qualificazione.

Champions Donne: con chi giocherà la Roma

Il sorteggio dei quarti di finale è in programma presso la sala convegni della UEFA di Nyon venerdì 10 febbraio alle 13. Gli abbinamenti saranno diversi rispetto a quello che prevede la Champions League maschile. I ‘derby’ tra squadre dello stesso paese saranno ammessi. Non le partite tra squadre che si sono già affrontate nella fase a gironi.

La prima classificata di ogni girone è testa di serie: con il vantaggio di giocare in trasferta la gara d’andata e in casa quella di ritorno della Champions League femminile. Con eventuali tempi supplementari in caso di parità di punti e differenza reti. I gol segnati in trasferta non valgono doppio.

La Roma dunque nei quarti affronterà una tra Chelsea, Barcellona e l’Arsenal, che ha escluso la Juve. In occasione del sorteggio saranno già abbinati gli accoppiamenti delle semifinali, stavolta senza teste di serie.

Le gare dei quarti sono in programma il 21 e 22 marzo (andata) con il ritorno in programma la settimana dopo.

La Champions League femminile 2022-23 è la 14esima edizione della principale coppa europea per squadre di club di calcio femminile dopo la riforma delle competizioni. L’Italia è arrivata in semifinale una sola volta, con il Bardolino Verona. Ma dopo la partecipazione della Fiorentina (eliminata dal Manchester City nel 2020) e quella della Juventus (esclusa dal St.Polten nel 2011), l’Italia ha fatto un vero salto di qualità evidente. Per la prima volta due squadre nella fase a gironi. E per il secondo anno consecutivo una presenza garantita ai quarti di finale.