Il Milan donne verso il vertice della classifica di Serie A femminile con una netta vittoria a Bogliasco sulla Sampdoria femminile- Highlights

Tutto facile per il Milan di Maurizio Ganz che conquista una bella vittoria sulla Sampdoria Femminile. Un risultato rotondo che per la verità poteva anche diventare un’autentica goleada con un po’ più di precisione in qualche occasione da rete fallita. Anche per merito del portiere blucerchiato Odden, di gran lunga la migliore della sua squadra.

Sampdoria che non ha tradito la sua impostazione di gioco, cercando di attaccare e a tratti rendendosi anche pericolosa. Troppa però la differenza tecnica tra le due squadre.

Sampdoria-Milan Femminile 0-3

Partita che comincia subito in discesa per il Milan, immediatamente in vantaggio dopo nemmeno cinque minuti. Calcio d’angolo di Mascarello, forse la miglior partita stagionale per lei quella di Bogliasco, e gran tiro di destro di Masjasz che insacca all’incrocio dei pali in modo imparabile.

Milan vicinissimo al raddoppio in almeno un paio di occasioni: Thomas sollecita la difesa avversaria ma Odden fa buona guardia. Così come poco dopo su Vigilucci: buona la reazione del portiere blucerchiato, addirittura strepitoso di lì a poco su una gran botta in mischia di Piemonte. Il Milan può incrementare dal dischetto per un atterramento a danno di Panzeri. Asslani trasforma al 34’.

La Samp si fa presente con pochi sprazzi di gioco ma va vicino al gol che potrebbe riaprire la partita a pochi secondi dall’intervallo con Fallico che ha due opportunità di tiro. La prima botta viene respinta e la seconda alta sulla traversa.

Nonostante l’ingresso di Gago dia più ordine e profondità alla Samp, il Milan domina anche la ripresa. Ganz ne approfitta per fare parecchi cambi. Blucerchiate che guadagnano qualche metro e un paio di calci di punizione battuti da Rincon ma non insidiosi per Giuliani. Bergamaschi a tempo quasi scaduto chiude sullo 0-3 grazie all’ennesimo assist ispirato di Mascariello.

Questi gli highlights della sfida tra Sampdoria e Milan Femminile

Milan che consolida il quarto posto con la terza vittoria di fila rendendosi di fatto ormai quasi irraggiungibile in vista della corsa alla zona play off.

Per la Sampdoria, adesso penultima in classifica, è la quinta sconfitta consecutiva in campionato. Blucerchiate che cercheranno di rifarsi in Coppa Italia nei quarti di finale contro l’Inter.