Juventus femminile, calciomercato. Ultime sulla Juve donne

La Juventus femminile prende in prestito un nuovo portiere e rinnova il contratto la capitana della squadra. Ecco le ultime sul calciomercato Juve

Le ultime novità sulla Juventus femminile riguardano in particolare il rinnovo di Sara Gama capitana della squadra bianconera e della Nazionale donne di Milena Bertolini , e l’ingresso di un nuovo portiere: Camilla Forcinella che arriva in prestito dalla Fiorentina Fc. Ecco il comunicato della Juve in sintesi

Juventus femminile ultime news mercato

Il rinnovo della calciatrice Sara Gama, per la squadra di Joe Montemurro è senza dubbio la notizia più importante. La Gama che ha 32 anni ha rinnovato il suo contratto fino al 2024. La calciatrice italiana con la Juve ha un legame molto stretto, praticamente è in rosa da quando è stata creata la divisione femminile. A dare notizia del rinnovo è stata la Juventus Fc con una nota sul suo sito ufficiale.

Vedi anche: Juventus femminile Giocatrici

In tema di mercato invece la novità è la nuova calciatrice che arriva dalla Fiorentina. Si tratta di Camilla Forcinella portiere classe 2001 che arriva dalla Fiorentina Women e vestirà la maglia bianconera fino a giugno 2022.

Queste sono le ultime news sulla Juventus femminile che tornerà in campo il prossimo 16 gennaio contro il Pomigliano donne per la partita della 12 giornata del Campionato.

Vedi anche: