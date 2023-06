Inter femminile acquisti e cessioni del calciomercato 2023. Lista calciatrici acquistate, cedute e ultime news di mercato FC Internazionale donne.

Inter femminile, mercato già iniziato in casa nerazzurra per provare a rinforzare la rosa di giocatrici a disposizione di Rita Guarino per la stagione calcistica 2023-24. L’obbiettivo è quello di migliorare la quinta posizione ottenuta nell’ultimo campionato di Serie A donne, ma per riuscirci servono le giocatrici più forti.

Ecco nomi, ruoli e curiosità delle ragazze coinvolte nel calciomercato Inter women e le ultimissime news sulla beneamata.

Acquisti Inter femminile mercato 2023

Fino ad oggi l’Inter femminile non ha ancora ufficializzato nessun acquisto. Tuttavia la società del presidente Zhang sta seguendo diverse giocatrici che potrebbero presto vestire la maglia nerazzurra. Attualmente secondo i rumors di mercato le nerazzurre sono alla ricerca di due difensori per rinforzare il reparto arretrato.

Non appena verranno ufficializzati acquisti di mercato da parte dell’Inter Women vi aggiorneremo qui.

Cessioni calciomercato Inter femminile 2023

Al momento il mercato dell’Inter donne in uscita ha visto andarsene 3 calciatrici, due delle quali hanno scelto di ritirarsi, mentre la terza si è svincolata dopo la fine del contratto e ora è libera di trovarsi una nuova squadra. Ecco di chi si tratta:

Mana Mihashi , difensore e centrocampista giapponese che ha giocato nella stagione 2022-23 con l’Inter Women ha annunciato il suo ritiro, dopo la scadenza del suo contratto con la società nerazzurra.

, difensore e centrocampista giapponese che ha giocato nella stagione 2022-23 con l’Inter Women ha annunciato il suo ritiro, dopo la scadenza del suo contratto con la società nerazzurra. Stefanie Van Der Gragt, giocatrice olandese nel ruolo di difensore, che si è ritirata dal calcio giocato.

giocatrice olandese nel ruolo di difensore, che si è ritirata dal calcio giocato. Anna Björk Kristjánsdóttir, calciatrice islandese arrivata in nerazzurro nel 2021 e ora svincolata.

Inter femminile mercato 2023: i rinnovi

Il rafforzamento della squadra passa anche dal rinnovo delle calciatrici già presenti nella rosa nerazzurra. Ecco i nomi di chi ha rinnovato il contratto finora e quindi resterà in nerazzurro anche durante nella stagione calcistica 2023/2024 e oltre:

Marta Pandini, centrocampista italiana che vestirà la maglia nerazzurra fino alla scadenza del suo nuovo contratto, ovvero il 30 giugno 2025.

centrocampista italiana che vestirà la maglia nerazzurra fino alla scadenza del suo nuovo contratto, ovvero il 30 giugno 2025. Irene Santi, la centrocampista italiana ha rinnovato il contratto con scadenza 30 giugno 2025.

la centrocampista italiana ha rinnovato il contratto con scadenza 30 giugno 2025. Flaminia Simonetti, centrocampista italiana che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025.

centrocampista italiana che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025. Francesca Durante, portiere di nazionalità italiana che ha rinnovato al 30 giugno 2026.

Proprio il portiere delle è una delle giocatrici interiste fanno parte delle convocate della nazionale di calcio femminile italiana per i Mondiali 2023.

In sintesi, l’Inter femminile mercato 2023 è in corso. A fronte di alcune cessioni già avvenute ora si attendono i nuovi acquisti oltre agli importanti rinnovi già siglati dalla società. L’allenatrice Guarino attende fiduciosa i nuovi innesti di calciomercato 2023 per preparare al meglio il prossimo campionato.

